親華大鱷備戰經濟大災難　世紀通脹前兩招保命

中美關係持續緊張，非但在金融和經濟戰線上寸步不讓，在台海問題上更是劍拔弩張，就連多番唱好中國前景的華爾街大好友也認為，局勢恐真正邁向動干戈的熱戰邊緣，並為投資者獻計「自保」！誠然，即使中美地緣政治未至於惡化到開戰，單是疫情和世紀級通脹就足已讓各地財金官員煩惱，殿堂級專家不斷警告股災及經濟衰退迫在眉睫。

作為一貫中國大好友、有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧預警，一場新的「經濟大災難」即將發生，建議投資者要做好準備。他在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》（應對世界秩序變化的原則，未有官方中文譯名）提到，美國政府試圖使中國和中國文化變得較「美國化」，最終可能適得其反，造成衝突。他說：「我認為我們有和中國一戰的風險，主要由於誤解。」

他坦言，雖然開戰未必成真，自己也曾經出錯，但根據歷史模式，未來不可避免要發生「經濟大災難」。他所說的所謂模式來自「修昔底德陷阱」理論，是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，戰爭就變得不可避免。

面對可能發生的「經濟大災難」，他有兩個建議：首先要評估個人財務風險，但不能以今日的美元價值衡量，而是以通脹調整過的標準來衡量，意思是要準備好緊急預備金，惟不是100%現金，而是要將部分資金安置在安全且多元化的投資組合裏，因通脹嚴重，投資者要盡可能投資保值。不過，就算喜歡比特幣或黃金，也不要押上全部注碼，可加入一些抗通脹債券；其次是入市投資前，要想清楚如果失去了工作，沒有薪金收入後能撐多久，扣除必須持有的現金後，將其餘資金用作保本投資。

事實上，即使達利奧預言失準，全球也避不了世紀通脹，這是更真實的「經濟大災難」。美國前財長薩默斯最新警告，通脹已根深柢固，聯儲局很難在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲，估計在未來24個月內陷入衰退的可能性達30至40%，惟餘下的60至70%機率不是經濟向上，當中20至25%是收水下不會大幅衝擊經濟增長的「軟着陸」，但他補充：「有證據表明，通脹快速升溫，要實現軟着陸非常困難。」再者，他堅信今次高通脹導致衰退的最大原因是美國正面對他一生中從未見過的最嚴重勞動力短缺，一旦衰退，之後有50%機會呈現「L形」走勢，即處於長期停滯，人們無甚消費意欲，金融市場將非常震驚和痛苦。

有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克也認同，隨着聯儲局因通脹而加速退市，並轉向加息，金融市場會迎來「巨大風浪」，建議投資者要密切關注俗稱「垃圾債」的高收益債券，這可能會是風險資產的「礦坑裏金絲雀」，即該市場會發出前瞻性預警訊號，一旦「垃圾債」大冧，投資者就要考慮沽出包括股票和虛擬貨幣在內的風險資產。他透露已沒有持有任何新興市場股票，又認為未來一、兩個月美國通脹可能按年勁增7%，2022年也不會低於4%，預示聯儲局會加快收水，市場恐面臨更大波動。