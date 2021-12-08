美股個別發展！蘋果公司再升1%　港夜期重上二萬四

藥廠輝瑞及BioNTech稱，接種其第3劑「復必泰」疫苗或能抵禦Omicron變種病毒。惟美股周三早段個別發展，終止連續兩日反彈，道指升83點，至35,802點；標指跌6點，至4,680點；以科技股為主的納指跌54點，至15,632點。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,029點，升26點，高水32點。

受美國聯儲局「鷹」派立場影響，市場預期當局將加快「收水」步伐，部分憂慮此舉或對市場造成震盪。美股好友、投資諮詢機構Yardeni Research總裁亞德尼則則對後市表現樂觀。

他相信企業將加強應用新科技以提升生產力，繼而推動美股上升，預期標指今年底可上望4,800點；明年底則上望5,200點；2023年底將挑戰5,500點。

但高盛看法則較悲觀，該行行政總裁所羅門表示，受惠刺激經濟措施，美股升勢持續強勁，以標指為例，連續第三年達雙位數升幅，並帶動其他資產上行，如物業及虛擬貨幣等，但他不認為未來數年能延續此升幅。

個股方面，蘋果公司再升1.33%，報173.46美元，市值突破2.84萬億美元。

金寶湯公司截至10月底止首財季收入按年倒退4.44%至22.36億美元，遜預期；純利跌15.53%至2.61億美元；經調整後每股盈利89美仙，則勝預期。由於疫情好轉，市民重返餐廳用膳，使封城期間受惠的罐頭食品銷售下降。金寶湯公司股價挫4.15%至42.83美元。

汽車製造商福特宣布將與雲端軟件公司Salesforce，推出針對小型企業軟件「VIIZR」，主要用作數碼化文書工作。福特正發展汽車以外的副業，希望在面臨汽車銷售不景氣時，仍能從其他途徑為公司帶來收入。福特股價跌0.7%至19.82美元；Salesforce跌0.9%至264.57美元。