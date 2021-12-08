分析料2022年標指可見5000點　漲幅恐不及今年

美股標指今年迄今漲幅超過了22%，多數華爾街股票策略師仍認為，美股上漲行情將持續至明年。調查顯示，分析師對2022年年底標指的預測中值為4,910點，較周二收盤上漲約5%，不過回報率將遠低於今年和過去10年的平均水平。標指過去10年的平均年回報率為13.6%。

瑞銀首席股票策略師Keith Parker預計，標指將在2022年上半年達到創紀錄的5,000點，然後在年底回落至4,850點。

他表示，進入夏季新冠肺炎病例持續下降，更重要的是死亡率下降，這應該會提振股市，不過下半年持續的加息，通脹和企業收益增長放緩可能對股市產生影響，聯儲局的態度對2022年的股市至關重要。

蒙特利爾銀行(BMO)的分析師Brian Belski預計標指明年將升至5,300點，該分析師表示堅信，低利率、正收益等因素將繼續推動美國股市走高。

不過，美銀分析師Savita Subramanian則持較為謹慎的看法，預計2022年標指為4,600點。他認為，更高的貼現率、資本支出上升但消費放緩等因素將影響美股，當前的狀況與2000年科技泡沫的頂峰時期有很多相似之處。