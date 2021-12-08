創先河！騰盛新冠注射液藥物獲內地緊急批准使用

該公司日前宣布，收到由美國國立衞生研究院(NIH)支持的ACTIV-2(加速新冠肺炎治療干預及疫苗計劃臨床試驗)3期臨床試驗分析的基於患者總人數的關鍵性數據分析結果。該試驗結果皆在評估公司上述兩注射液的聯合療法。

結果顯示，所有受試者隨訪28天的主要終點評估及關鍵性數據分析說明，在疾病進展高風險的新冠肺炎門診患者中，住院及死亡的複合終點降低80%，具有統計學顯著意義。

該分析進一步顯示，治療組受試者在28天治療期內無死亡，而安慰劑組有9例死亡。相較安慰劑組，聯合療法治療組的3級或以上不良事件較不常見，且未發現與藥物相關的嚴重不良事件或輸液反應。

該公告又稱，目前的體外嵌合病毒實驗數據表明，聯合療法對Alpha、Beta、Gamma、Delta、Mu等8種變種病毒均保持中和活性。目前公司正在對近期出現的Omicron進行檢測。