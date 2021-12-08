【產經評論】中美經戰遇通脹　脫鈎當前見異象

環顧全球，如今疫情反覆、供應鏈多災多難，經濟復甦步履蹣跚。奈何央行瘋狂印鈔的代價已浮現，通脹持續升溫迫使美國財金官員承認政策誤判要修正，意味明年幣策或急轉彎，收水加息浪潮足以戳破世紀資產泡沫，引發環球金融浩劫。面對經濟爛局無法收拾，不排除美國正謀以一場對華小規模熱戰來「撥亂反正」，問題是眼前的對手中國並不好應付，只怕最終難阻美元霸權隕落，繼而重塑世界政經格局！

災難之前，必顯異象。近月，全球金融市場有兩大現象：其一，乃環球股市呈現兩個極端，代表美元資產的美股持續在歷史高位徘徊，科技巨企蘋果公司股價再創歷史新高；可另一邊廂，中國資產價格備受壓力，中資股虎落平陽，電商巨企阿里巴巴等股價不斷破底，蒸發大量財富。足見中美資本市場極端，科技股表現更是天與地！

另一個現象，乃中美宏觀經濟政策逆向走。美國經濟雖在拜登政府瘋狂放水之下持續復甦，但通脹升至逾30年高位，收水之聲日響；可中國經濟增長則放緩，企業年關難過，故促使中國人民銀行於本周初宣布「降準」放水逾萬億元人民幣以穩經濟。

一幅清晰可見的圖畫是，中美資本市場與宏觀政策正朝着分化發展，這也許是脫鈎使然。無論如何，難以寄望中美牽手推動全球經濟走出疫下陰霾，取而代之是兩者分道揚鑣，各奔前程。這帶出兩大重點：其一是全球經濟不可能重返疫前規模和增長高峰，眼前供應鏈和高通脹將變得更難治理；其次是全球呈半球化趨勢，地緣政治風險急升溫，任何權勢和資金皆須選邊站，故有投資名宿擔心中美逃不過一場「熱戰」，判斷不無根據。

如今Omicron變種病毒影響未明，最壞是迫使各地重新實施嚴格管控，減緩復甦步伐，更高且更持久的通脹將迫使幣策急轉向，令資產價格大幅調整，使宏觀經濟陷入恐慌，新興市場遭殃，國際供應鏈復原無期。中國率先去槓桿、治理市場失序、整體物價相對穩定，經濟若能站穩陣腳，自有望成為資金所向。美國接受不了東升西降，圖以一仗讓全球攬炒，藉推倒重來保住固有霸權，也許這就是比疫情更可怕的全球浩劫。

世界安穩了數十載，得平常心看待變化，最重要是「常懷遠慮，居安思危」。天量放水所創造的財富虛浮，終會隨世紀爆泡而消失。無論是經濟體、企業抑或個人，得着手設法防範化解重大風險，才有望做到世界格局破而後立的贏家！