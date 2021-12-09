諾華誠信：信貸資料庫料明年底使用　助金融市場發展

香港將成立多一家個人信貸資料庫(CRA)，相關招標工作已於今年第一季完成，入標機構亦已遞交建議書，其中諾華誠信行政總裁何佳意接受訪問時指，公司在入標後一直與香港銀行公會商討有關計劃，如要解決數據科技、監管指引等諸多技術問題，預料系統將於2022年底投入服務。

他指，在正式入標後，銀公委託專責小組及顧問公司進一步評估諾華誠信的能力，公司將聘用專業第三方撰寫考核報告，內容涵蓋資訊安全﹑系統管理﹑數據管理等。而公司無論是在系統還是人手，均做足準備。目前香港團隊約75人，其中超過一半擁有銀行和有CRA背景，公司正持續擴張團隊以配合發展。

至於信貸數據庫對私隱資料的處理，他稱，公司需滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立評估框架，當中包括道德數據管理問責框架。同時，公司每年亦需接受私隱風險評估(Private Impact Assessment)，以符合在香港提供信貸報告、信貸分析以及提供個人信貸服務的資格。

他認為，香港市場對信貸的要求愈來愈高，公司期望透過「超級聯繫人」的角色，實現大灣區跨境數據有效有序地對接，積極推動資料互認標準化。同時，亦會通過內部海外徵信經驗，協助建設大灣區及一帶一路跨境服務平台的搭建。

事實上，銀行現時除了需要信貸報告外，也着眼於推動金融市場的發展。他表示，諾華誠信除了是CRA外，另一個角色就是引入在歐洲成功的金融科技方案在香港落地，未來冀將公司大股東CRIF S.p.A.(CRIF)的金融科技及經驗引入香港，推動本港信貸市場更趨成熟。