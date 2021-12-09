東方日報B1：經濟瀕危　大鱷獻計保命

中美關係持續緊張，非但在金融和經濟戰線上寸步不讓，在台海問題上更是劍拔弩張，就連多番唱好中國前景的華爾街大好友也認為，局勢恐真正邁向動干戈的熱戰邊緣，並為投資者獻計「自保」！誠然，即使中美地緣政治未至於惡化到開戰，單是疫情和世紀級通脹就足已讓各地財金官員煩惱，殿堂級專家不斷警告股災及經濟衰退迫在眉睫。

作為一貫中國大好友、有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創始人達利奧預警，一場新的「經濟大災難」將會發生，建議投資者要做好準備迎戰。他在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》（應對世界秩序變化的原則，未有官方中文譯名）提到，美國政府試圖使中國和中國文化較「美國化」，最終可能適得其反，造成衝突。他說：「我認為我們有和中國一戰的風險，主要原因是誤解。」

他坦言，雖然開戰未必成真，自己也曾出錯，但據歷史模式，未來不可避免要發生「經濟大災難」。他所說的所謂模式來自「修昔底德陷阱」理論，是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，戰爭變得不可避免。

面對可能發生的「經濟大災難」，他有兩個建議：首先要評估個人財務風險，但不能以今日的美元價值衡量，而是以通脹調整過的標準來衡量，意思是要準備好緊急預備金，惟不是100%現金，而是要將部分資金安置在安全且多元化的投資組合裏，因通脹嚴重，投資者要盡可能投資保值。不過，就算喜歡比特幣或黃金，也不要押上全部注碼，可加入一些抗通脹債券；其次是入市投資前，要想清楚如果失去了工作，沒有薪金收入後能撐多久，扣除必須持有的現金後，將其餘資金用作保本投資。

事實上，即使達利奧預測失準，全球也避不了世紀通脹，這是更真實的「經濟大災難」。美國前財長薩默斯警告，通脹已根深柢固，聯儲局很難在不引起經濟衰退下抑制物價漲，估計在未來24個月內陷入衰退的可能性達30至40%，惟餘下的60至70%機率不是經濟向上，當中20至25%是收水下不會大幅衝擊經濟增長的「軟着陸」，但他補充：「有證據表明，通脹快速升溫，實現軟着陸很困難。」

再者，他堅信今次高通脹導致衰退的最大原因是嚴重勞動力短缺，一旦衰退，之後有50%機會呈現「L形」走勢，即處於長期停滯，人們無甚消費意欲，金融市場將非常震驚和痛苦。

有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克也認同，隨着聯儲局因通脹而加速退市，並轉向加息，金融市場會迎來「巨大風浪」，建議投資者要密切關注俗稱「垃圾債」的高收益債券，這可能會是風險資產的「礦坑裏金絲雀」，即該市場會發出前瞻性警號，一旦「垃圾債」大冧，投資者就要考慮沽出包括股票和虛擬貨幣在內的風險資產。他透露已沒持有任何新興市場股票，又認為未來一、兩個月美國通脹可能按年勁增7%，2022年也不會低於4%，預示聯儲局會加快收水，市場恐面臨更大波動。