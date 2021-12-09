陳蓓敏：神州控股走勢不俗　可留意

變種病毒Omicron未見降溫，多國加强防疫措施，提高接種要求。聖誕臨近，市場氣氛首見放緩，歐美股市皆做好。美國宣布外交抵制北京冬奧，不派官方代表出席，但允許運動員出席參與。中國外交部提出嚴正交涉，堅決反對。市場關注其他美方盟國反應。另美俄首腦舉行視像會議，對烏克蘭奏起地緣危機號角。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)