陳蓓敏：神州控股走勢不俗 可留意
2021年12月09日 07:30
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變種病毒Omicron未見降溫，多國加强防疫措施，提高接種要求。聖誕臨近，市場氣氛首見放緩，歐美股市皆做好。美國宣布外交抵制北京冬奧，不派官方代表出席，但允許運動員出席參與。中國外交部提出嚴正交涉，堅決反對。市場關注其他美方盟國反應。另美俄首腦舉行視像會議，對烏克蘭奏起地緣危機號角。
外圍股市普遍表現不俗，港股表現牛皮，在24,000關口上落，恒指要重上25,000關口以上，才能獲得投資者興趣。周初中國銀行宣布降準，提振市場流動性，生效日期為下周三。港股缺乏方向，投資者轉投新股作短線部署。移動遊戲開發及發行商青瓷遊戲(06633)，背後有星級股東陣營，已錄得逾10倍超額認購。人工智能公司商湯集團(00020)正招股，集資約59.8億元。招股價為3.85元至3.99港元。集團為人工智能軟件公司，據報去年收入計算，在中國AI軟件市場佔約11%市場份額，具備行內領先地位，受惠智能汽車和智慧生活行業發展空間。集團仍處於投資階段，未有盈利貢獻。因香港市場缺乏同類型企業，料見引起投資者關注。
神州控股(00861)繼與騰訊雲宣布戰略合作夥伴關係後，周內也和京東科技控股股份有限公司，簽訂戰略合作協議。在智慧城市和重點行業領域，以城市大數據，和行業數碼化轉型等領域，聯合打造智慧產品解決方案。昨日股價創月內新高，成交配合升幅，建議候低吸納，向上阻力位5元，向下支持位為3.94元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)