溫灼培：加息預期升溫　利澳元

澳洲央行周二議息後，一如預期宣布維持所有貨幣政策不變，息率保持於0.1厘的歷史低位。在其聲明中，澳洲央行指雖有留意到Omicron變種病毒的情況，但就不認為該病毒有能力扭轉正在復甦的澳洲經濟。

對於通脹前景，央行指通脹確見回升，惟仍屬偏低，亦未見工資有大幅增長情況，正因如此，該行維持其每周購債40億澳元的政策，並待明年2月才作檢討。至於整個議息會議與以往的最大分別，是該行再沒提及當地通脹率到2023年前也未能達標的預測，這給予市場感覺該行已放棄2023年前也不加息的講法。

事實上，現時市場估計隨着疫情慢慢過去，全球經濟重啟，加上《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)於明年1月1日正式執行，料有助加快澳洲經濟發展。到明年2月，當澳洲央行對貨幣政策再作檢討時，不排除會直接結束其買債活動。

至於何時加息，澳元利率期貨價格變化顯示，市場估該行最快加息日子為2022年8月，加息機會率為七成，如8月不加息，9月加息機會率將升至94%。

受惠貨幣政策有收緊意向，澳元兌美元於70美仙明顯找到支持。不過，在下周聯儲局議息會議未有定案前，料市場對大舉推升澳元匯價仍有戒心。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培