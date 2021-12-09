道指升35點　金價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.94；港匯見7.7979；離岸人民幣(CNH)報6.3463；美元兌日圓處113.71；歐元企1.1343，英鎊報1.3208。金價升至1,784美元。布油受制76美元，紐油處72.5美元。比特幣企5.07萬美元。道指期貨升35點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水128點。

●道指收報35,754點，升35點或0.1%；標指收報4,701點，升14點或0.31%，連升3日，非常接近11月18日所創的4,704點收市新高。至於以科技股為主的納指收報15,786點，升100點或0.64%。

●美國國會預算辦公室(CBO)預計11月美國預算赤字為1,930億美元，高於去年同期的預算赤字1,450億美元。

●巴西央行宣布加息1.5厘，連續兩次創最近20年最大單次加息幅度，至9.25厘。

●加拿大央行議息後決定維持指標利率於0.25厘不變，符合市場預期，並維持前瞻指引，最快明年4月恢復加息。

●波蘭央行周三宣布加息，其利率水平已回到新冠肺炎疫情危機爆發前的水平。

●紐約1月期油收報每桶72.36美元，升31美仙或0.43%；布蘭特2月期油收報每桶75.82美元，升38美仙或0.5%。

●紐約2月期金收報每安士1,785.5美元，升80美仙或0.1%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報24,016點，升19點。

●即月恒生指數夜期收報24,157點，升154點，高水160點，成交18,288張。

●英國富時100指數收報7,337點，跌2點或0.03%；法國CAC指數收報7,014點，跌50點或0.72%；德國DAX指數收報15,687點，跌126點或0.8%。

●Facebook母公司Meta表示，將於明年1月31日重新開放全美辦事處，但同時允許員工將原定返回辦公室的時間推遲3到5個月。