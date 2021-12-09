鄧聲興：內房企債務陰霾初見曙光

雖然內地房地產市道仍然向淡，根據克而瑞研究中心發布房地產企業銷售百強排行榜顯示，11月份內地百大房企銷售金額為7,507.8億元人民幣，按年大減37.6%，是2009年開始統計以來最大跌幅，惟近期政策層面已有所緩和。

於本月召開的中央政治局會議，會議政策穩字當頭，基調類似2019年中央經濟工作會議，穩增長意圖明顯。其中，對於市場較為關心的房地產政策，整體表態較為積極。除了提出要「推進保障性住房建設」，亦提出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」，會議提出「促進房地產業健康發展和良性循環」，預計政策將首先着眼於居民按揭貸款，促進地產銷售回款到房地產開發投資的循環。

與此同時，國務院總理李克強上周五預告「適時降準」，本周一中國人民銀行隨即宣布，下周三劃一下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，合共釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。加上市傳內地監管當局有望向房企發行抵押資產證券(ABS)開綠燈，紓緩內房業資金緊張問題。受消息利好刺激，一眾內房股重回投資者視野。

在內房債務危機陰霾之下，能夠成功配售是相當不容易的事，反映市場對內房行業信心回穩，終於見到曙光，至於內房股是否可回復昔日光景，仍有待觀察。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)