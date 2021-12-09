鄧建初：金融戰爭犧牲品　血流成河中概股

在中美貿易戰開展之時，美方早有預謀，來勢洶洶，推動同盟國制裁中國，更進而打壓一眾中概股，初哥已經意識到，作為亞洲金融中心之香港股票市場，難以獨善其身，一定會被捲入中美角力的漩渦之中。

一場金融戰爭悄然誕生，可惜本港的財金官員並未察覺，沒有做好把關工作來抵禦港股被外來侵襲之餘，還以為股票從業員日進斗金，一意孤行實施趕客走之狂加股票印花稅30%。竭澤而漁，目光短淺，結果只會因小失大，禍害香港股票市場。大戶早已聞風遠遁，只留下不懂及時逃生之小散戶哀鴻遍野。醒目跟風之年輕股民，早已放棄港股，寧願捱更抵夜短炒處於極高位之美股。初哥生於斯，長於斯，對港股有情意結，亦不想影響身體健康，所以不願轉炒美股。幸好憑藉30多年來的炒股經驗，加上圖表路線圖的指引，採取低揸高沽的短炒策略，避免被套牢，今年的投資成績尚算不俗。

美國要求在當地上市的中概股，需要披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查數據。外貿企業亦要連續3年接受美國會計審查，否則或會面臨除牌厄運。這種「順我者昌、逆我者亡」趕盡殺絕的政策，違背了資本市場的自由原則，對中概股打擊至深，往後對美股市場亦會產生不良影響。該批200多家中資企業唯有選擇來港或回流A股重新上市。損人不利己之保護政策正是走向清朝「乾隆皇帝閉關自守」之路，日後如何演變，歷史必會告知。

時光倒流N年前，美國巨企來港作ADR二手市場，可惜港人不習慣其炒作模式，缺乏興趣以致成交淡薄，美資公司遂紛紛打退堂鼓，相信這段歷史故事可用作參考之用。初哥愚見，此處不留人，自有留人處，可仿效當年美國巨企取消香港ADR般，取消港股在美國ADR形式掛牌，不致被其牽着鼻子走任意蹂躪，影響公司之發展及聲譽。

而本港之財金官員們，亦應動動腦筋，用優惠政策達致雙贏，讓在美國已上市之中概股順利撤銷在美掛牌，變成在香港第一上市，則是中港之福。初哥誠心忠告財金官員們，重新考慮撤銷不利港股發展之印花稅政策（可參考當年馬會之成功手法），相信撤銷後香港之國際金融中心地位得以鞏固，亦可再度吸引四方八面的外來資金雲集香港。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)