港股升300點　ATM領漲　內地電力股炒上

港股高開171點後最多漲317點，恒生指數高見24,314點，暫維持逾200點升幅。國企指數及科技指數齊升130點，主板成交500億港元。

科網股做好支撐升勢，阿里巴巴升2.7%；美團升1.9%；騰訊升1.5%；京東集團升1.4%；小米集團升1.3%。另外，阿里健康及京東健康升5.1%及3.5%。

金融股以中國平安及中國人壽兩大內險股表現較佳，暫升1.9%及2.1%。工、中、建三大內銀股升0.3%至1.1%。香港交易所升0.5%；友邦保險升0.3%；滙豐控股靠種。

內地電力股炒上，華潤電力升3.6%；龍源電力飆8.4%；華電國際升4.7%；華能國際升5.8%；大唐發電升3%；中國電力升2%。

【09:20】港股重上兩萬四關 ATM領漲 金融股靠穩

港股連日反彈，恒生指數開市升171點或0.71%，報24,168點；國企指數高開63點或0.74%，報8,586點；科技指數升54點或0.91%，報6,024點。

大型科網股領漲，騰訊及阿里巴巴升1.6%；美團升2.4%；京東集團升0.6%。小米集團逆市跌0.5%。

金融股靠穩，友邦保險升0.7%；中國平安升0.4%；香港交易所升0.1%；工、中、建三大內銀股升0.2%至0.7%。滙豐控股跌0.1%。