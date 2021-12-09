內地11月CPI按年升2.3%　PPI升12.9%超預期

中國國家統計局公布，2021年11月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.3%，升幅比10月擴大0.8個百分點，按年升幅擴大較多，除受當月新漲價影響外，主要受到去年同期基數較低影響；預期升2.5%，前值升1.5%。

其中，城市上漲2.4%，農村上漲2.2%；食品價格上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%；消費品價格上漲2.9%，服務價格上漲1.5%。當中豬肉價格下降32.7%，影響CPI下降約0.68個百分點。

至於11月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲12.9%，預期升12.1%，前值升13.5%。

今年首11個月表現，平均CPI較上年同期上漲0.9%；PPI比去年同期上漲7.9%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，從環比看，受季節性因素、成本上漲及散發疫情等共同影響，CPI上漲0.4%，漲幅比10月回落0.3個百分點。其中，食品價格環比上漲2.4%，漲幅比上月擴大0.7個百分點，影響CPI上漲約0.43個百分點。食品中，受季節性消費需求增長及短期肥豬供給偏緊等因素影響，豬價由跌轉升，上漲12.2%。據測算，在11月2.3%按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約0.6個百分點，比上月擴大0.4個百分點；新漲價影響約1.7個百分點，比上月擴大0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

董指出，隨着保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，11月PPI漲幅有所回落，而從環比看，PPI由10月上漲2.5%轉為持平。