【新盤追擊】半山罕有新供應　堅道CAINE HILL單身貴族首選！

想生活節奏急速的香港，哪一區物業可以提供綠意恬靜的生活環境，以及快速往返核心商業區的便利？準買家唯一之選──半山，坐擁罕有地段物業更是成功人士身份象徵，不過，市民想在這區尋覓理所居所容易嗎？

美聯物業首席助理聯席董事廖家輝表示，半山地段矜貴，作為入場門檻較底的細單位，由於供應一直不多，加上大多屬早年買入，樓價已累積一定升幅，持貨業主普遍惜售，故成交呎價持續出現破頂的情況。

CAINE HILL雖然位處半山，惟生活配套應有盡有！距離中環至半山自動扶手電梯僅不足1分鐘步程，住戶透過四通八達的天橋網絡，可接駁中環核心商業區各大商廈及連接鐵路網絡往返多個區份外，食肆、超市等的民生商舖選擇更加是琳琅滿目，生活所需通通滿足得到。

另外，CAINE HILL升值潛力亦被睇高一線！皆因知CAINE HILL只屬頭炮，發展商於毗連的伊利近街一帶另有商住項目處規劃發展階段，有意將這裏打造成一個新派主題式住宅社區，預期往後可相互達成協同效應。想知堅道CAINE HILL更多賣點，立即去片。

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