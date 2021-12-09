【高盛推介】報稱快手內地擬裁員 近日資金轉向沽出
2021年12月09日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手今(9日)低開約0.2%後隨即反彈，曾升至4.2%，最高見87.8元，為過去1周高位，最新報86.55元，升約2.8%，表現跑贏大市。
有券商指，近期內地對互聯網行業監管大致與國際標準看齊，預料明年互聯網監管措施影響有限。又指，內地互聯企業在長期仍是中國經濟增長的重要動力。該行亦列出21隻中資股明年首選股，當中快手獲列在內。另有報道指，快手在北京、上海、廣州及深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務將被取消，裁員幅度將達10至30%，主要針對績效不達標的員工。
觀察個股輪證資金流向，雖見近日認購證獲資金沽出，但過去5個交易日計則共錄得約780萬元資金流入。認沽證於上周五(3日)及本周一(6日)共錄得約300萬元資金流入後，近日亦獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，牛證於近期獲資金持續流入，當中昨日有約90萬元，並較集中在70元收回區域的遠牛。熊證於昨日獲資金轉向流入，有約40萬元，並較集中在100元收回區域的產品。
快手購(25436)，行使價88.88元，2022年01月28日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。
快手購(27922)，行使價98.9元，2022年03月21日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿。
快手牛(64085)，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，高槓桿近牛。
快手沽(26403)，行使價88元，2022年01月31日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。
快手熊(57704)，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，新上市遠熊。
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