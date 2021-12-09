許繹彬：疫情憂慮緩和　博資源股反彈

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，過去一周，市場在中美博弈升溫和疫情反覆陰霾下，一度作出重大調整，後市走向難以預料；但隨着人民開始習慣與病毒共存，各地政府振興經濟的工作將會重啟，相信有利資源股重拾升軌。

他指出，香港與國際重要股票市場走勢繼續「各走各路」，以本周一為例，港股不但沒有跟隨美股前一個交易日的跌幅，反而在23,300企穩，並昂然闊步的衝穿24,000水平；成交亦顯著增加，高見1,700億元水平。投資者眼見港股市底突然呈強及成交急增，滿以為可以承美股強勢反彈分一杯羮，唯港股周三(8日)高開後，只是曇花一現，恒指升近24,100水平後，便「腳軟」掉頭回落，成交經過前兩天吐氣揚眉，再次回復至只有1,100億水平，因此令後市走向更加難測。

上月全球股市緊張情緒再度升溫的元兇，不用多提仍是變種病毒Omicron，許表示，如今股市走向，可謂消息大於實質，一個「杯弓蛇影」的消息，就足以左右全球股市的走向；除變種病毒問題揮之不去外，中美紛爭仍持續，美國宣布來年不會派員參加北京東奧，此舉明顯是外交抵制；此外，美國證券交易委員會(SEC)亦通過了修正案，最終確定外國公司問責法案，消息一出，一眾在美上市的中概股，跌至七勞八損。