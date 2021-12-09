【瑞通推介】港股升逾300點　投資者料大市將調整

瑞通認股證牛熊證銷售部：BioNTech與輝瑞指疫苗加強針可應付新變種病毒Omicron，但英國擴大限制措施以阻止疫情蔓延，美股隔晚好淡爭持，道指收報35,754點，升35點或0.1%。恒指昨(8日)高開106點於24,090點，已接近全日最高位，其後於24,000點關口附近拉鋸，低位守23,900點，全日收報23,996點，升13點或0.1%，大市成交回落至1,161億港元(下同)。恒指高開低走出現陰燭，不過14日RSI升上42，MACD熊差收窄，指數連日處於保力加通道內，並續守在10天線(23869點)之上，反映走勢喘定；今(9日)早一度升逾300點，至24,300點水平，暫連升3日，下一阻力是下移中的20天線(24,534點)。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾2,800萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾6,500萬元，反映投資者繼續預期大市將見調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,700至23,799點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,700至24,799點。

人民銀行繼宣布全面降準0.5個百分點後，再下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點，藉以降融資成本穩經濟。另一方面，人民幣匯價創超過3年半的新高，滬綜指昨亦創逾2個月高；今早公布的內地11月CPI按年上漲2.3%，低於預期，PPI按年升12.9%，勝預期。

南方A50昨以全日高位18.72元收市，升1.9%，連升5個交易日，並創1個月高；今早升勢持續，曾高見18.83元。昨分別有逾30萬元和近10萬元淨流出其好倉和淡倉。

華夏滬深三百更創逾4個月高，昨收漲1.7%於62.72元，錄5連升；今早成功突破63元。上日有小量資金淨流出其好倉。

有券商指更多中概股潛在回流香港掛牌將是港交所未來最大利好因素，惟同時下調港股未來2年日均成交額預測。因此，下調港交所目標價。港交所上日升上475元的1個月高位後出現沽盤，收市倒跌0.3%，報471.2元，結束3連升走勢。看好的輪證投資者同樣趁高套利，昨有約390萬元淨流出港交所好倉，淡倉同日則有逾400萬元淨流入。港交所今早隨市做好，曾升逾1%，高見476.8元。

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