彭偉新：比亞迪電子展反彈之旅

不過，整體跌幅不算太大，尤其是恒指最後仍能維持上升13點報收，以及未有跌穿10天線，即使指數輕微失守24,000點，亦未反映出投資者因短期獲利而導致拋售港股的意欲很強，所以，按恒指日線圖走勢來看，可以當周三的走勢屬於升破10天線後的整固，尤其是恒指、國指及科技指數周三仍維持錄得資金流入的情況，反映出大戶投資者仍然維持看好港股有繼續上升的機會，三個指數錄得的資金流入分別為46億港元、32億元及26億元，分別佔整個指數成分股全日成交額的18.3%、14.5%及15.6%，反映出投資者對後市仍然抱有信心。預期恒指若能企穩在10天線以上水平，相信可以在短期內進行整固後，上試20天線的阻力。

股價在跌至11月低位後，走勢開始作出反彈，主要是市場相信內地新法規下，內地電子煙的整體前景會有較明朗的發展空間，對於比亞迪電子有利好的作用。股價由低位22.1元水平開始反彈下，已成功收復了20天線及50天線，更一度升上100天線見34.6元水平。不過，股價未有突破，更在日前回調至50天線水平。由於股價在見底前，RSI已先行在7月見底回升，形成了RSI的牛背馳見底走勢，預期股價可以按由今年1月開始形成的整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，投資者可以在30.5元水平買入，上望阻力位37.5元，至於股價向下跌穿50天線支持，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管彭偉新

(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)