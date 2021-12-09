【產經直播】港股已見底回勇？
2021年12月09日 11:43
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港股周四(9日)做好，中概股經歷退市恐慌後暫時喘定，可否趁低撈？散戶揀個股還是「大包圍」買ETF較穩陣？
人民幣持續強勢，中間價最新報6.3498，升穿6.35關口，創3年半高位，能否進一步拉升港股？另外，內地11月居民消費價格(CPI)出爐，按年升2.3%，是自去年8月以來新高，但低過市場預期，11月工業生產者出廠價格(PPI)則按年上漲12.9%，投資者要點解讀數據？
市場對變種病毒Omicron憂慮似乎逐步紓緩，隔晚納指繼續跑贏，科技股是資金追捧對象，跟勢買三星NYSE FANG+ ETF(02814)得唔得？如果揀強勢板塊，半導體股最值博？
在波動市下，配置部分資產在收息產品較穩陣？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)抗跌力有幾強？可否做到財息兼收？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。
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