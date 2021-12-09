【產經直播】港股已見底回勇？

港股周四(9日)做好，中概股經歷退市恐慌後暫時喘定，可否趁低撈？散戶揀個股還是「大包圍」買ETF較穩陣？

人民幣持續強勢，中間價最新報6.3498，升穿6.35關口，創3年半高位，能否進一步拉升港股？另外，內地11月居民消費價格(CPI)出爐，按年升2.3%，是自去年8月以來新高，但低過市場預期，11月工業生產者出廠價格(PPI)則按年上漲12.9%，投資者要點解讀數據？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。

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