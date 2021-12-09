惠理基金：中國體育用品業受惠消費復甦

國產品牌近年積極提升研發能力，品牌形象也走向年輕化。 國產品牌近年積極提升研發能力，品牌形象也走向年輕化。歐美一度走出疫情陰霾，惟Omicron變種病毒近期開始肆虐，歐美新增確診個案再度反彈，歐盟衞生組織更表示，未來數個月的病例可能是該病毒所造成，部分國家更開始封關，意味經濟恐再有下滑危機。縱使內地仍錄得確診個案，但僅零星爆發且屬本土病例，對經濟的影響相當輕微。再者，內地消費市道正穩步復甦，體育用品行業又持續受惠於消費升級，值得投資者留意。

今年內地部分地方爆發變種病毒疫情，房地產債務危機又持續醞釀，社會消費品零售總額第三季增速明顯收縮，8月增長大幅縮至僅2.5%，季內平均增幅只有5.13%。不過，從今年以來看，首10個月的社會消費品零售總額約35.85萬億元（人民幣‧下同），按年增長14.9%，甚至高於2019年的8.1%，反映內地消費市場正穩健復甦。

隨着內地已進身為全球第二大經濟體，加上其人口龐大，國內消費潛力持續釋放，2016至2020年間，最終消費支出對國內生產總值（GDP）增長的貢獻率維持在55%附近。自內地於去年推出「內循環」的經濟模式，該比率於今年上半年進一步升至61.7%，當中主要受體育用品、通訊器材等商品消費呈現較高增長所帶動。事實上，無論是市佔率及品牌升級，該兩類商品的表現較為突出，行業更獲得政策支持。

全民健身計劃獲中央重點納入「十三五（第13個5年計劃）」規劃中，並成為國家戰略之一，這也成為體育產業加速發展的重要里程碑。國家統計局及國家體育總局的數據顯示，「十三五」時期的第一年即2016年，內地體育產業總規模約1.9萬億元，到2019年的總規模已躍升至2.95萬億元，年複合增長率達15.8%，相當接近「十三五」提出於2020年達到3萬億元的目標。

今年是「十四五」開局之年，目標將體育產業規模提升至5萬億元。隨着「內循環」繼續推動內需，中央上月再次強調要推動體育產業高質量發展，預期5萬億元的目標應可提早完成。

自「新疆棉」事件發生後，國際運動用品龍頭在華銷售接連受壓，大中華區的銷售已連續兩季錄得雙位數跌幅，反映內地消費者仍繼續杯葛外地體育品牌，無疑有利國產品牌提升營業額。隨着「過江龍」在內地的競爭力不斷被削弱，而國產品牌近年又積極收購國際知名品牌，大大提升研發能力，品牌形象也逐漸走向年輕化，今年以來的銷售增長相當明顯。

總括來看，「新疆棉」事件有助進一步提升國產品牌意識，年輕消費者的消費力同時不斷提高，即使體育用品股目前市盈率不低，但在預期未來銷售增加下，估值仍有進一步提升的空間。

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