滙豐私人銀行：明年環球經濟增長將有所放緩

范卓雲(左)及滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華

在今年全球重啟經濟推動「V」形復甦後，滙豐環球私人銀行指，明年全球經濟進入擴張周期中段，在基數較高下，環球經濟增長將有所放緩，或維持4%增長。另預計，恒生指數將於明年底反彈至28,030點，而恒生國企指數將升至10,270點。

為應對周期中段市場波動上升，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，組合策略應聚焦優質資產、結構性增長贏家及另類投資，尤其看好受惠亞洲增長模式轉型，數碼變革和淨零排放轉型的投資主題。另看好美國，歐洲及亞洲股票。定息收益策略則偏高比重配置環球高收益債券，新興市場及亞洲美元債券。

新冠變種病毒Omicron為全球供應鏈緊張帶來新的不確定性，惟她預計，通脹將於明年内放緩，料聯儲局在明年6月至2023年9月期間將加息4次，並料聯儲局將從12月開始加快退市步伐，每月購債規模的縮減速度由目前150億美元增加一倍至300億美元。

內地經濟方面，她預期內地明年經濟增長維持5.6%，而經濟增長模式將從由房地產帶動，轉向由高端科技和綠色投資帶動。她認為，去槓桿政策下，相信內地房地產「三條紅線」政策持續，導致相關產業在明年繼續疲弱。

她預計，人民銀行明年不會加息，相反會在未來數月推出更多具針對性的政策寬鬆措施，包括進一步下調存款準備金率。

對於中概股或有退市風險，她表示，監管政策不明朗情況或延至明年上半年，加上中概股有沽壓情況，令近期在港上市的大型中資科網股的股價大幅波動。不過，中概股退市安排具體部署仍然未知，預計會對恒生科技指數或帶來波動。