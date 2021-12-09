畢馬威：明年香港新股集資額料超過4000億元
2021年12月09日 13:50
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朱雅儀(左)及劉大昌
近月中港股市況持續波動，新股市場熱度亦明顯減退，會計師行畢馬威中國表示，在新股集資總額方面，香港交易所(00388)今年在全球五大交易所中跌出三甲，年初至今集資逾390美元，排名第4位。預期全年本港將錄得約110宗上市交易，集資總額料將達3,560億港元。
畢馬威發布的《中國內地和香港IPO市場2021年第四季度回顧》預計，明年香港新股集資額將介乎4,000至4,500億元，上市數目料介乎100至120宗。
畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指，過去10年本港多次成為全球集資排名首位，此次跌出三大並非首次，主因美國新股市場今年非常熾熱，而內地監管因素亦在第三季開始帶來影響，但隨着整體經濟持續反彈，香港仍然是新股上市的熱門之選，料生物科技企業續成主要動力。
畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，該行對明年預測數字較為保守，目前逾180家企業的申請正在處理中，但預計最後並非所有企業都成功上市。因近月新經濟企業因監管風險估值下跌，同時市況波動亦會影響企業的上市意欲，相信企業會等待更好的時機上市。
不過，該行預期中概股「退美潮」有利中港新股市場。劉續稱，預期未來中企赴美上市的審查收緊，若中企考慮轉移上市地點，相信對香港新股市場的拉動作用會大於較中概股來港第二上市，因市值較大的中概股已在過去兩年完成第二上市。
朱雅儀表示，內地監管機構已澄清並非禁止可變利益實體(VIE)架構的企業赴海外上市，但為針對國家安全如數據等考慮，預期有關審批會趨嚴謹，短期令上市速度減慢，惟科企等仍然有集資需求，長期而言影響不大。
聯交所將於明年放寬第二上市的條件，朱預計將會增加20至30家公司符合條件回流港股，預期明年下半年市況回穩，新股市場氣氛亦有望回暖。