畢馬威：明年香港新股集資額料超過4000億元

畢馬威發布的《中國內地和香港IPO市場2021年第四季度回顧》預計，明年香港新股集資額將介乎4,000至4,500億元，上市數目料介乎100至120宗。

畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指，過去10年本港多次成為全球集資排名首位，此次跌出三大並非首次，主因美國新股市場今年非常熾熱，而內地監管因素亦在第三季開始帶來影響，但隨着整體經濟持續反彈，香港仍然是新股上市的熱門之選，料生物科技企業續成主要動力。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，該行對明年預測數字較為保守，目前逾180家企業的申請正在處理中，但預計最後並非所有企業都成功上市。因近月新經濟企業因監管風險估值下跌，同時市況波動亦會影響企業的上市意欲，相信企業會等待更好的時機上市。

不過，該行預期中概股「退美潮」有利中港新股市場。劉續稱，預期未來中企赴美上市的審查收緊，若中企考慮轉移上市地點，相信對香港新股市場的拉動作用會大於較中概股來港第二上市，因市值較大的中概股已在過去兩年完成第二上市。

朱雅儀表示，內地監管機構已澄清並非禁止可變利益實體(VIE)架構的企業赴海外上市，但為針對國家安全如數據等考慮，預期有關審批會趨嚴謹，短期令上市速度減慢，惟科企等仍然有集資需求，長期而言影響不大。

聯交所將於明年放寬第二上市的條件，朱預計將會增加20至30家公司符合條件回流港股，預期明年下半年市況回穩，新股市場氣氛亦有望回暖。