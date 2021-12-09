美法院允許蘋果暫時毋須修改App Store支付規則

蘋果公司(Apple Inc)周三(8日)贏得美國上訴法院允許，暫時毋須就容許開發商使用外部支付而更改旗下App Store的設定，意味蘋果可在上訴期間暫時保留App Store的收費控制權，直至法院另外發布新命令，這是蘋果公司與遊戲開發商Epic Games Inc.反壟斷鬥爭的一部分。

外媒報道，蘋果長期以來禁止開發商引導用戶至外部系統付費，限制各應用程式僅能使用蘋果的支付系統，並借此向開發商分成。在今年9月的判決中，法官要求蘋果修改App Store設定，命令原訂於當地時間12月9日凌晨生效。

在距離截止時間僅剩半天左右時，美國聯邦第9巡迴上訴法院批准了蘋果暫緩實行該命令的請求。美國聯邦第9巡迴上訴法院周三指出，蘋果至少已證明，他的上訴對地方法院裁決提出嚴重的質疑。

蘋果表示，擔心App Store的變化會帶來新的隱私及安全風險，並可能破壞App Store的用戶體驗。芝加哥大學法學院教授Randal Picker表示，法院周三的決定對蘋果而言顯然是個好消息，短期內不必對App Store進行改革，同時也暗示，蘋果可能會在上訴中獲勝。