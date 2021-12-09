小米斥資15億人幣　滬設晶片設計公司

小米過去自研晶片業務的主體是松果電子，成立初期是小米全資子公司，在2017年2月，松果團隊發布了澎湃S1晶片，小米也被視為全球第四家具備手機SoC晶片研發能力的手機品牌，不過澎湃S1發展很快遭遇「開高走低」的窘境，有電子行業分析師表示，其實就是經歷了幾次流片的失敗。

最終在2019年4月，松果電子分拆出南京大魚半導體，用於AI和IoT晶片與解決方案的技術研發並獨立融資，而其餘松果團隊將繼續專注手機SoC晶片和AI晶片領域。在分散投入的風險和成本的同時，也變相降低了目標研發難度。

今年3月30日，小米松果電子發布首款ISP晶片澎湃C1，這是一顆小米自研的影像信號處理晶片，區別於SoC晶片，ISP可獨立設置於主板，專用於手機影像處理。

電子行業分析師認為，小米晶片團隊調整完成後重新選擇ISP晶片作為造芯切入點，原因首先在於做小規模晶片難度更低，這主要體現在對晶片製程先進性要求不高；其次，安卓(Android)生態晶片市場目前幾乎由美資的高通驍龍和台灣的聯發科兩家獨霸，內地國產手機廠商急需借助自研，在影像等方面打出差異化來吸引消費者。