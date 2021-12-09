【高盛推介】比亞迪重上291元水平 牛證續獲資金流入
2021年12月09日 15:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪在本周二(7日)重上290港元水平，昨(8日)微跌約0.1%；今(9日)早高開約0.1%後倒跌，最低見289.4元後曾反彈，最高見295.4元，惟及後再度下跌，表現落後大市。
有報道引述消息指，比亞迪已正式下單士蘭微車規級IGBT晶片，訂單金額達億元人民幣級。有消息指此舉一方面是為了壓縮與比亞迪集團的關聯交易，另一方面因比亞迪半導體產能緊張。
觀察個股輪證資金流向，雖見認購證於近日獲資金沽出，但過去5個交易日計則共錄得約900萬元資金流入。認沽證於本周三錄得資金流入後，昨日獲少量資金轉向沽出。
牛熊證方面，可見牛證於近期持續獲資金流入，當中昨日有約120萬元，並集中在270至285元間收回價的產品。熊證於昨日亦獲資金轉向流入，有約50萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價290至330元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一比迪購(16407)。貼價選擇可留意短期、高槓桿比迪購(29060)，屬適合短線部署。價外選擇可留意屬中期的低街貨比迪購(12159)。牛證方面可留意比迪牛(62427)，與現價有約30元收回距離。
比迪購(16407)，行使價320元，2022年03月01日到期，實際槓桿6.6倍，行使價290至330元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
比迪購(29060)，行使價302元，2022年01月26日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、短期、高槓桿，適合短線部署。
比迪購(12159)，行使價350元，2022年03月28日到期，實際槓桿6.1倍，價外、中期、低街貨。
比迪牛(62427)，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽(13076)，行使價275元，2022年02月23日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨
比迪熊(66129)，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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