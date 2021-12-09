【高盛推介】比亞迪重上291元水平　牛證續獲資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪在本周二(7日)重上290港元水平，昨(8日)微跌約0.1%；今(9日)早高開約0.1%後倒跌，最低見289.4元後曾反彈，最高見295.4元，惟及後再度下跌，表現落後大市。

有報道引述消息指，比亞迪已正式下單士蘭微車規級IGBT晶片，訂單金額達億元人民幣級。有消息指此舉一方面是為了壓縮與比亞迪集團的關聯交易，另一方面因比亞迪半導體產能緊張。

觀察個股輪證資金流向，雖見認購證於近日獲資金沽出，但過去5個交易日計則共錄得約900萬元資金流入。認沽證於本周三錄得資金流入後，昨日獲少量資金轉向沽出。

牛熊證方面，可見牛證於近期持續獲資金流入，當中昨日有約120萬元，並集中在270至285元間收回價的產品。熊證於昨日亦獲資金轉向流入，有約50萬元。

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