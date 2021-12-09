道指期貨偏軟 比特幣企4.9萬美元
2021年12月09日 16:12
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美匯指數報96.05；港匯見7.7970；離岸人民幣(CNH)報6.3428；美元兌日圓報113.42；歐元企1.1323，英鎊處1.3197。金價報1,786美元。布油報75.8美元，紐油報72.47美元。比特幣企4.9萬美元水平。道指期貨跌87點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
23:00 美國10月批發庫存（按月）
●恒生指數重上二萬四關，全日收報24,254點，升257點或1.08%。國企指數收報8,657點，升134點或1.58%；科技指數收報6,103點，升132點或2.23%。主板成交1,251億港元。https://bit.ly/3EG9BUK
-太陽城集團及凱升控股齊停牌，待刊發公告。
-滙豐回購約262萬股。
-阿里布局元宇宙，設子公司「元境先生」。
●滬綜指收升35點，生物製藥股漲1.9%，釀酒及金融股升約1.5%。https://bit.ly/3EEaSeZ
●中國經濟：
-內地11月CPI按年升2.3%，PPI升12.9%超預期。
-傳中紀委調查人民銀行，是否與私企關係過密。
-中國11月新增貸款1.27萬億人幣，低過預期。
●美法院允許蘋果暫時毋須修改App Store支付規則。
●年輕人將推動元宇宙？僅不足4成人料十年內將融入生活...
●巴克萊進行招聘，擬攻中國及印度等亞洲市場。
●全球缺「芯」！日本二手車價格創10年新高。
●易綱：繼續支持香港作為國際金融中心的建設。
●蘋果搶佔元宇宙商機，傳立訊將奪MR裝置訂單。
●Apple股價連番破頂又如何？自動駕駛汽車3名工程師相繼離巢。
●摩通料第四季投行業務顧問費收入增35%。
●澳博：根據合約維持營運中介人貴賓廳業務。
●畢馬威：明年香港新股集資額料超過4,000億元。
●巴西央行宣布大幅加息1.5厘，預告明年2月繼續。