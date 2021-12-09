【產經直播】疫情憂慮紓緩 港股有救？
2021年12月09日 16:19
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隔晚美股做好，加上變種病毒Omicron憂慮有所紓緩，利好市場投資氣氛！港股周四(9日)企穩兩萬四關，連升3個交易日，意味大市已逐步轉勢？股民年底前有望藉短炒賺返筆？
新經濟股回穩！大師最愛嘅阿里巴巴(09988)加入成為研發元宇宙一員，對近期股價有冇提振作用？股王騰訊(00700)現時仍屬合理價唔怕買？遲遲未能重上20蚊嘅小米集團(01810)仲揸唔揸得過？美團(03690)仲係只宜短炒，長揸免問？
中國11月份新能源汽車銷量按年急升逾倍，刺激相關股份普遍向上，炒股不炒市下呢個板塊夠值搏？首選仲係龍頭比亞迪(01211)？有消息指，小鵬(09868)受磷酸鐵鋰電池供給極度緊張影響，480訂單無法及時交付，電池荒將影響銷量？
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