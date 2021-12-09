力世紀首部電動跑車定價100萬元人幣以上
2021年12月09日 16:29
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力世紀創辦人暨董事長何敬豐(左)、首席執行官宋建文(右)
力世紀(00860)在科技展示會上展示首部自家品牌電動跑車Apollo EVision S，集團創辦人暨董事長何敬豐指，該款電動車會延續旗下精品跑車的高端定位，形容「國內20至60萬嘅電動車市場已經好熱鬧」，因此旗下電動車定價目標為100萬元人民幣以上。
他續指，料EVision S會在明年正式發布，2024年量產及交付，產量預計過萬部。生產方面，將會由自身團隊生產零部件，再交由國內公司代工組裝，合作細節屆時會再作公布。首輪銷售主要在中港、東南亞地區，未來亦會考慮在歐洲設產線，在歐美市場發售。
值得留意的是，內地電動車公司威馬汽車董事長沈暉，於10月購入14.81億股力世紀，持股達18.55%。何敬豐指，目前威馬是集團單一最大股東，將來肯定有合作機會；未來不排除引入新的投資者。
他亦指，不擔心車用晶片短缺問題，因預計出車時疫情帶來的供應問題已有所解決。另外，公司亦計劃推出Evision SUV，初步計劃在2023年發布，2025年交付。
首席執行官宋建文表示，電動車是未來市場趨勢所在，同時推出自研電動車可以向市場證明集團研發能力，推動旗下汽車解決方案業務。