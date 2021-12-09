力世紀首部電動跑車定價100萬元人幣以上

他續指，料EVision S會在明年正式發布，2024年量產及交付，產量預計過萬部。生產方面，將會由自身團隊生產零部件，再交由國內公司代工組裝，合作細節屆時會再作公布。首輪銷售主要在中港、東南亞地區，未來亦會考慮在歐洲設產線，在歐美市場發售。

值得留意的是，內地電動車公司威馬汽車董事長沈暉，於10月購入14.81億股力世紀，持股達18.55%。何敬豐指，目前威馬是集團單一最大股東，將來肯定有合作機會；未來不排除引入新的投資者。

他亦指，不擔心車用晶片短缺問題，因預計出車時疫情帶來的供應問題已有所解決。另外，公司亦計劃推出Evision SUV，初步計劃在2023年發布，2025年交付。

首席執行官宋建文表示，電動車是未來市場趨勢所在，同時推出自研電動車可以向市場證明集團研發能力，推動旗下汽車解決方案業務。