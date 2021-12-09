攜程：主要業務保持增長 首2季香港消費酒店訂單升2倍
2021年12月09日 17:18
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新冠肺炎疫情仍然影響大眾的旅遊計劃，內地互聯網旅遊平台攜程集團(09961)聯合創始人兼主席梁建章表示，有信心在新冠疫苗接種率上升下，將有愈來愈多地區通關，留意到全球旅遊業開始復甦，除亞洲外，國際旅遊市場已經恢復到疫情前的一半。
攜程集團首席執行官孫潔指，集團主要業務部門繼續保持增長，其中攜程旅行(Ctrip)今年第二季的內地酒店預訂量及機票預訂量，均較疫情前，即2019年同期錄得雙位數增幅； Trip.com方面2021年全球境內酒店預訂量第三季較2019年同期增長超過1.6倍，另 2021年第三季歐洲的跨境機票預訂量按季增長2倍。
在香港方面，港人近兩年受疫情影響無法外遊，帶動本地「宅度假」(Staycation)。孫氏透露，與2019年同期相比，今年首兩季香港本地消費酒店訂單升超過2倍；第三季增1.87倍。
另外，攜程集團與澳門政府旅遊局簽署諒解備忘錄，合作推動2022年澳門旅遊發展。
攜程集團平台在2021年上半年所錄得的澳門旅遊訂單，按年增長244%，而以「澳門」進行關鍵字搜索的數量則按年增長216%。