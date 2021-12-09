中國移動火炭數據中心奠基 提升香港國際信息樞紐地位
2021年12月09日 17:30
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【特約報道】中國移動(00941)旗下的中國移動國際(CMI)投資自建的中國移動粤港澳大灣區香港火炭數據中心於周三(8日)舉行動土儀式，預計將於2025年投入服務。活動上，中國移動國際有限公司及中國移動香港有限公司董事長李鋒博士表示：「中國移動高度重視在香港的發展與布局，始終致力於提升香港國際信息樞紐地位、推動5G融入香港千行百業。火炭數據中心動土儀式翻開了中國移動在港發展歷史新的一篇，未來將加强香港『新基建』優勢，為香港經濟發展添加數智驅動力，為香港融入國家發展大局作出貢獻。」
CMI董事兼行政副總裁林二維博士表示，火炭數據中心完成建設後，將與位於將軍澳的GNC數據中心產生協同效應，並將背靠粤港澳大灣區戰略縱深，進一步提升香港國際信息樞紐地位。
連同火炭數據中心，未來中國移動將在大灣區共設有6個核心數據中心，以構建大灣區核心數據中心體系，並連同5條國際海纜及5個粵港骨幹跨境陸纜系統，以提升中國移動在新基建領域「完善的自有數據中心+跨境國際傅輸資源+本地 5G及光纖網絡」的獨特優勢。
國家「十四五(第14個五年計劃)」規劃綱要提出「高品質建設粤港澳大灣區」、「支持香港建設國際創新科技中心」及「加快構建全國一體化大數據中心體系」；林二維博士認為，此次新建的火炭數據中心正是CMI鞏固數碼基建，推動大灣區數碼化智能升級，全力支持香港發展的最佳體現。
隨着全球產業數碼轉型，5G、雲計算、人工智能、工業互聯網等新興科技日益獲得廣泛應用，預計2027年全球IDC市場規模將超過1,434億美元，而明年中國IDC市場規模亦將超過3,200.5億元人民幣，反映市場對數據存儲和分析的需求攀升，數據中心因此迎來黃金時代。
他指，新建的火炭數據中心將成為CMI在香港自營自建的第二個數據中心，融通5G通信服務、雲服務、AI算力等服務於一體，提供「海量」融合服務，以服務香港及國際用戶；透過中國移動骨幹網絡，將香港數據中心融入全國、以至全球的架構，助力打造香港國際創新科技中心。
全球有30%的網絡IP流量匯聚香港，預計未來幾年內，每年將有46%至50%的數據流量需求增長。2014年啟用的將軍澳GNC數據中心有近5,000台機櫃，林二維博士表示，隨着香港積極發展數碼化，客戶對雲服務的需求旺盛，現所有機架基本上已投入服務；他指，火炭數據中心將達至Tier III建造標準，竣工後建築面積將達103,660平方米，總容量為9,000個機櫃。