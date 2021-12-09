中國移動火炭數據中心奠基　提升香港國際信息樞紐地位

CMI董事兼行政副總裁林二維博士表示，火炭數據中心完成建設後，將與位於將軍澳的GNC數據中心產生協同效應，並將背靠粤港澳大灣區戰略縱深，進一步提升香港國際信息樞紐地位。

連同火炭數據中心，未來中國移動將在大灣區共設有6個核心數據中心，以構建大灣區核心數據中心體系，並連同5條國際海纜及5個粵港骨幹跨境陸纜系統，以提升中國移動在新基建領域「完善的自有數據中心+跨境國際傅輸資源+本地 5G及光纖網絡」的獨特優勢。

國家「十四五(第14個五年計劃)」規劃綱要提出「高品質建設粤港澳大灣區」、「支持香港建設國際創新科技中心」及「加快構建全國一體化大數據中心體系」；林二維博士認為，此次新建的火炭數據中心正是CMI鞏固數碼基建，推動大灣區數碼化智能升級，全力支持香港發展的最佳體現。

隨着全球產業數碼轉型，5G、雲計算、人工智能、工業互聯網等新興科技日益獲得廣泛應用，預計2027年全球IDC市場規模將超過1,434億美元，而明年中國IDC市場規模亦將超過3,200.5億元人民幣，反映市場對數據存儲和分析的需求攀升，數據中心因此迎來黃金時代。

他指，新建的火炭數據中心將成為CMI在香港自營自建的第二個數據中心，融通5G通信服務、雲服務、AI算力等服務於一體，提供「海量」融合服務，以服務香港及國際用戶；透過中國移動骨幹網絡，將香港數據中心融入全國、以至全球的架構，助力打造香港國際創新科技中心。

全球有30%的網絡IP流量匯聚香港，預計未來幾年內，每年將有46%至50%的數據流量需求增長。2014年啟用的將軍澳GNC數據中心有近5,000台機櫃，林二維博士表示，隨着香港積極發展數碼化，客戶對雲服務的需求旺盛，現所有機架基本上已投入服務；他指，火炭數據中心將達至Tier III建造標準，竣工後建築面積將達103,660平方米，總容量為9,000個機櫃。