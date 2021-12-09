CFA：港SPAC制度框架不開放予散戶安排合理

眼見美國去年上市的特殊目的收購公司(SPAC)急增3.2倍，總集資額約833億美元，新加坡及香港兩地均積極為推行SPAC上市制度鋪路，香港所建議的SPAC框架只接受「專業投資者」，對IPO保廌人需作盡職審查，特許金融分析師(CFA)認為均有助保障投資者。

惟CFA協會協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)認為，制度框架對於披露要求仍嫌不足，股份的稀釋上限亦太緊，更關鍵的是獨立董事的角色仍缺乏討論，而強制上市後私募投資(PIPE)須佔新公司預期市值的至少25%，有可能會窒礙SPAC在港發展。

星港兩地均希望推出SPAC與美國爭食，惟梁氏指出，監管當局亦需兼顧投資者利益和市場穩定。她舉例指，美國前總統特朗普旗下社交媒體TMTG，擬與SPAC股DWAC合併上市，DWAC股價由10美元躍升至175美元，再跌到現時65美元水平。投資者幾乎等於沒扣安全帶坐過山車，亦非監管當局所樂見。

梁氏稱，企業選擇上市地點就像買手袋一樣，買家會全盤考慮顏色、款式、價錢等因素，企業需要視乎個別需求。透明度高、法規完善的交易所當然會較受歡迎。

「環境、社會、企業管治（ESG）」近期受投資者重視，該協會ESG投資資格證書推出兩年以來，其認受程度愈來愈高，市場上有會計師樓亦推出獎勵計劃「利誘」員工參加證書考試，可見企業樂於吸引更多ESG人才。