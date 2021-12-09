仲量聯行：今年本港住宅樓價調整已完結　明年升最多5%

仲量聯行周四(9日)發表地產市場回顧及2022年展望時指出，隨着香港疫情受控，住宅及工廈物業樓價調整於今年已完結，整體物業市場將於2022年邁向全面復甦，步伐則會較温和。

香港主席曾煥平表示，今年中小型住宅樓價上升約4.4%，而豪宅樓價則跑嬴，漲幅達約7.2%，而在家工作趨勢上升，推動租客提升住屋質素，故該類物業租金年内也升約3.2%。

他又指，縱使未來或會加息，按揭息率仍會低企，加上私人住宅新供應仍會維持在低水平，故預期明年中小型住宅及豪宅樓價將上升最多5%，豪宅租金升幅水平相同。

另外，今年下半年本港工商舖投資市場走勢均平穩，期間甲級寫字樓樓價跌幅收窄，僅下跌約1.1%。核心區街舖同期回升約3.5%，工廈物業價格則上升約1.3%。至於按年計，以工廈物業走勢較好，較去年上升約1.6%，而街舖則只跌約0.1%。不過，甲級寫字樓市況不佳，樓價按年挫約6.1%。該行香港資本市場主管陳國章預期，明年工廈物業價格將上升最多約5%，核心區街舖及甲級寫字樓樓價將隨租金復甦分別上升約5至10%及最多約5%。

甲級寫字樓租金方面，仲量聯行指，今年首11個月整體甲廈錄得約643,400方呎負吸納量，然而大部分均在上半年錄得。現時市場錄得更多擴充的成交個案，部分租戶亦已收回退租寫字樓的決定，反映市況正逐步改善。11月底整體甲級寫字樓空置率約9.6%，較9月底錄約9.8%的期高位回落。今年下半年各主要寫字樓分區市場的租金跌幅已收窄。其中中環商廈租金於上半年下跌約3.2%後，下半年已回升約1.2%，為同期唯一一個商業區錄得租金升幅。

該行租賃業務部主管鮑雅歷相信，寫字樓市場已進入現時下行周期的最後階段，將於可見將來步向復甦。他預計，由於明年將有大量寫字樓新供應落成，商廈空置率將進一步上升，整體寫字樓租金將漲昨最多約5%。

今年商舖租務氣氛顯著改善，在租金回落至可負擔的水平下，鼓勵零售商承諾較長的租約。而整體商舖租金調整於今年下半年已見底，當中核心街舖租金於下半年僅下跌約0.5%，優質商場租金則輕微回升約0.2%。

該行香港商舖部資深董事陳永慧表示，在可見將來，奢侈品品牌高度集中於香港零售市場的現象難再重臨，而餐飲、超級市場、大眾化時裝、運動及休閑、流行藝術以及體驗式消費等行業將取以代之，成為下一個商舖租賃的主要需求來源。她預期，核心區街舖租金明年將上升約5至10%，商場租金則漲最多約5%。