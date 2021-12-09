蘋果公司「靜靜」放鬆iPhone隱私政策

蘋果公司(Apple Inc.)對用戶隱私政策發生180度的大轉變！蘋果公司目前允許平台分享來自iPhone的用戶信息。在此之前，Apple拒絕App收集大量用戶隱私信息，引起了各大科技以及廣告公司強烈抗議，甚至由此引發了一系列法律訴訟。

外媒報道，蘋果公司放鬆了針對iPhone隱私的政策，允許包括Snap和Facebook在內的許多平台分享來自iPhone的用戶信息，不過，前提是將這些數據匿名和匯總，不與特定的用戶資料相關聯。

政策放鬆後現時這些平台可以在組別上觀察來自iPhone的用戶「信號」，從而針對「群組」量身定制並定向投放廣告。這些廣告與用戶的某些行為保持一致，但與個人的ID無關。

事實上這個做法與集團7個月前的新政策比較可謂南轅北轍！今年4月，蘋果公司調整隱私政策並推行了ATT功能，App要想獲得及處理用戶數據，必須徵得用戶的同意。

其事在ATT發布之前Apple已經承受壓力，Facebook等社交媒體就公開表態，如果無法讀取用戶隱私信息，會影響到他們的收入，不符合市場情況，也不現實。Facebook指今年第三季收入和月活用戶均低於預期，是因Apple隱私政策對業績產生一定負面影響。