工行副行長籲海外投資者可選擇人民幣收股息

金管局與人民銀行合辦聯合研討會，證監會行政總裁歐達禮於會上指，近期市傳在美上市中概股有很大機會回流香港掛牌，他認為此現象在一定程度已發生，已有數隻中概股在港第二上市。他認為如果大批中概股從美國退市，對中國資產有興趣的環球投資者會將投資集中於包括中港股通等現有渠道。

本港作為最大的離岸人民幣資金池，香港金融管理局副總裁劉應彬指，發展離岸人民幣業務的最重要條件並非資金池規模，相信更重要的是資金循環和投資者釋放資金的能力。 他表示，本港人民幣資金活動愈趨活躍，相信未來離岸和在岸人民幣匯率將維持穩定。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，海外使用人民幣的佔比過去有很大進步，冀能進一步推廣人民幣跨境貿易使用。他指，2015年是人民幣計價貿易的高峰期，當時內地超過30%貿易以人民幣計價，惟受貨幣貶值影響，2017年下跌至15%左右，預計未來相關佔比仍有很大空間回到3成或以上。

港交所行政總裁歐冠昇指，目前正不斷評估其在市場運營的所有風險，而單一貨幣的強勢或為其中一個風險因素。現時世界非常關注美元兌單一貨幣，以確保國家和市場之間保持平衡關係。