2021年全球不平等報告揭5大現象　最厲害是...

外國媒體報道，2022年全球不平等報告出爐！結果顯示，近2,750名億萬富豪控制了全球3.5%財富，遠高於1995年的1%，且增長最快的時機發生在疫情爆發後，外媒整理後更發現了5大現象：

【1、全球財富和收入差距巨大】

2021年全球最富有的10%人口控制世界76%財富；中間的40%人口擁有22%財富。相比之下，最底層的50%只擁有2%財富。

【2、有錢人愈來愈有錢】

1995年至2021年間，首1%人口佔全球財富增長38%，而後50%的人僅佔2%。有錢人的財富以每年3至9%的速度增長，最貧困的人財富每年僅增長3至4%，且由於他們擁有的財富本就很少，因此總金額並不會增加很多。

【3、貧富差距因地方而不同】

拉丁美洲的首10%人控制77%財富，而後50%的人只擁有不到1%財富，兩者差距最大。相比之下，歐洲差距最小，首10%的人擁有總財富58%，而後50%的人則擁有4%。

【4、全球收入差距縮小但仍偏高】

全球收入差距(包括薪金、利息和股息等收入)自1980年以來有所縮小，主因是中國、印度、巴西等新興國家的平均收入增長速度超過歐洲和美國，惟新興國家平均收入增加的同時，內部不平等也加劇。

【5、女性收入落後男性】

2015年至2020年期間，女性的總收入低於男性35%，按目前增長速度來看，女性的收入需要一個多世紀才能與男性持平。