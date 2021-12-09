日央行有可能降低公司債購買規模

外媒引述消息人士透露，日本央行官員認為，擴大後的公司債購買上限存在下調的可能性。

消息稱，自疫情爆發以來，大型企業的融資狀況已顯著改善，降低了擴大公司債收購的必要性。他們補充，何時做出決定尚不清楚。

日本央行將於12月16日至17日舉行政策會議，人們普遍預計其主要政策將保持不變。關注點可能會集中在央行是否延長疫情特別融資計劃上。

按照現在的規劃，疫情特別融資計將於3月底結束。這些措施中包括將公司債和商業票據的持有上限提高至20萬億日圓(約1.37萬億港元)。消息人士稱，雖然該計劃本身可能會延長，但擴大公司債購買可能不會持續。由於Omicron變種毒株出現，做出該決定的時機選擇變得更加困難，這增加了經濟和金融市場的不確定性。決定可能在下周五結束的政策會議上做出，也可能在1月作出。

消息人士說，根據Omicron推動的局勢發展，官員們不排除當前的擴大公司債購買計劃延長的可能性。由於央行在貨幣寬鬆政策上的立場沒有變化，調整疫情購債計劃不應被視為邁向政策正常化的一步。