挑戰美國債地位夢碎？全因一個理由令中國債吸引力大減...

外媒報道，在全球追求安全穩定，而又享有高孳息率資產的投資者中，中國國債成為近年難以抗拒的選擇。惟現時正響起警報。由房地產開發商到科技公司的各個領域，中國政府採取一連串整頓行動，令外資擔心會否因為監管方面的突變而令投資受損。

雖然經通脹調整後的正利率、相對小的波動，令部分基金經理睇好中國國債，但監管風險正在削弱其吸引力。因此，中國國債挑戰美國國債的全球避險資產地位的可能性就更小了，更阻礙了人民幣國際化的進程。

Asset Management One Co.駐東京的全球固定收益基金經理Akira Takei稱，「我沒法不感覺中國債券的監管風險更高了」。「雖然我不認為中國國債會出台任何限制，但我必須研究債市之外的監管收緊將如何影響在中國的整體投資。」他尚未買入中國國債。

有研究對9個債券市場的避險「質量」進行分析，中國國債在當中排名第六。日本國債位居榜首，瑞士及加拿大國債緊隨其後。英國國債則為倒數第一。研究中，中國國債的法治得分為-2.72，是上述所有市場中最低的。另外，中國國債在信用評級方面也較差，得分為-1.63，與日本國債一起墊底。