投資者1250萬購港島藍籌收租　呎價逾2.15萬元

投資者出手入市港島藍籌，僅獲減30萬元，即以1,250萬元購入鰂魚涌太古城兩房單位收租，呎價逾2.15萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城暫錄得約5宗買賣，包括元宮閣中高層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，有裝修，叫價約1,280萬元，議價後以1,250萬元成交，呎價約21,552元，新買家購入作收租投資之用，原業主於1997年6月份以約482萬元購入，轉售帳面獲利768萬元，物業升值約1.59倍。

●中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城太湖閣中層F室，實用面積約545方呎，兩房間隔，上月底以1,000萬元放盤，由於區內可承做8成按揭單位較少，放盤不足兩星期獲用家洽購，最終減35萬元，以965萬元成交，呎價約17,706元。

●美聯陳世民表示，筲箕灣形薈12月錄約3宗租賃成交，包括1A座中層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，獲同區租客垂青，以月租1.9萬元承租，呎租約38.9元。

●中原李嘉儀指，筲箕灣香島3座中層D室，實用面積約980方呎，套三房間隔及工人套房，享全山景，以3.8萬元租出，呎租約38.8元，新買家屬於家庭客，原業主於2017年以1,880萬元買入。

●美聯佘錦驊稱，西灣河嘉亨灣1座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，今年11月以約2.3萬元放租，逐減價至2.25萬元，獲得外區客承租，呎租約48.7元，外區客原本居住在港島西區，鍾情屋苑配套，可滿足一家人需要，故拍板承接。

●世紀21北山梁淑儀指，北角百福花園德福閣高層D室，實用面積約410方呎，兩房間隔，望山景，獲區外首置客以700萬元承接，呎價約17,073元，原業主於2014年2月以420萬元購入上述單位投資，逾7年帳面獲利280萬元，期內升值約67%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角和富中心5座中層D室，實用面積約788方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,500萬元承接，呎價約19,036元，原業主於2009年12月以618萬元購入自住，持貨12年帳面獲利882萬元，單位期內升值約1.4倍。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號中層D室，實用面積約695方呎，原則三房間隔，現改為套三房，享內園景，以900萬元易手，呎價約12,950元，原業主約於2017年3月以約805萬元購入，持貨約4年帳面賺約95萬元，物業升值約12%，新買家早前多次睇樓，參觀超過20個放盤，終購入上址。

●香港置業張仲賢指，長沙灣愛海頌11月錄約5宗租務成交，近日屋苑1座高層A室，實用面積約496方呎，兩房連露台間隔，以約2.2萬元放租約半個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元，以1.95萬元獲承租，呎租約39.3元。

●中原黃家全透露，奧運站帝柏海灣5座高層C室，實用面積約698方呎，套三房間隔，另設工人房，望海景及內園景，議價後以1,688萬元成交，呎價約24,183元。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座高層D室，實用面積約344方呎，兩房間隔，後改為1房，以1.6萬元放租約1個月後，外區客睇樓兩次，議價後減價500元，以約1.55萬元承租，呎租約45.1元。

●美聯黃家樂指，土瓜灣迎豐中低層C室，實用面積約276方呎，一房間隔，由於樓價低於6球，吸引上車客承接，成交價598萬元，呎價約21,667元，原業主於2016年8月斥資473.4萬元購入，轉手帳面獲利約124.6萬元，升值約26%。

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新界區

●中原柯勇透露，將軍澳新都城12月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約17,708元，屋苑1期4座低層D室，實用面積約526方呎，套三房間隔，享內園景，成交價810萬元，呎價約15,399元，原業主於2012年10月以452萬元買入，持貨9年帳面獲利358萬元，單位升值約79%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山銀湖‧天峰1座低層G室，實用面積約531方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，原先叫價910萬元，減價50萬元或5.5%，獲買家860萬元承接，呎價約16,196元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山嵐岸2座中層E室，實用面積約814方呎，套三房間隔，日前以1,070萬元易手，呎價約13,145元，新買家為用家，原業主於2010年以580萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約490萬元，單位升值約84.5%。

●中原黎宗文指，大圍盛薈2座南翼中層D室，實用面積約680方呎，套三房間隔，日前以1,245萬元易手，呎價約18,309元，原業主則於2015年以800萬元購入，持貨6年帳面獲利約445萬元，單位升值約55.6%。

●世紀21奇豐李嘉文透露，沙田第一城51座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤叫價565萬元，放盤3個月，累減20萬元或減幅約3.5%，獲買家以545萬元承接，呎價約19,190元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田翠麗花園A座中層5室，實用面積約305方呎，兩房間隔，物業放盤1個月，獲買家零議價下以475萬元購入，減價62萬元，減幅約6%，呎價約15,574元。

●中原侯惠良透露，沙田第一城12月暫錄約5宗二手買賣，其中51座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以545萬元易手，呎價約19,190元，原業主則於2008年以128萬元購入，持貨13年帳面賺約417萬元，期內升值約3.3倍。

●利嘉閣陳嘉興表示，大埔八號花園1座高層A室，實用面積約438方呎，兩房間隔，近日以523.8萬元沽出，呎價約11,959元，上述為屋苑本月首宗二手買賣，現時約有5個單位放售，叫價由475萬元起。

●世紀21宇田劉定方稱，大埔翠怡花園A座中層1室，實用面積約320方呎，原則兩房改一房間隔，望公園景，原先開價525萬元，放盤1個月，累減37萬元，減幅7%，獲用家以488萬元承接，呎價約15,250元，原業主於2018年1月購入，當時作價410萬元，持貨3年滿SSD期至今沽售，帳面獲利78萬元，期內升值約19%。

●美聯葉劍威稱，粉嶺綠悠軒7座中層H室，實用面積約445方呎，兩房間隔，以583萬元成交，呎價約13,101元，新買家購入物業作自住之用，原業主在1999年4月以185萬元買入，是此轉讓帳面獲利398萬元，升值約2.15倍。

●中原呂學維指，上水御皇庭12月暫錄約1宗買賣，單位為2座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，議價後以630萬元獲承接，呎價約13,877元，原業主則於2012年以329萬元購入，持貨約9年帳面獲利301萬元，單位升值約91.5%。

●中原王勤學透露，元朗12月暫錄逾30宗二手買賣，其中YOHO MIDTOWN第2座中層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，叫價920萬元，零議價下獲用家承接，呎價約18,146元，原業主於2018年6月以880萬元購入，帳面獲利40萬元，單位3年只升值不足5%。

●美聯陳鋒表示，元朗雍翠豪園2座高層D室，實用面積約670方呎，套三房間隔，望山景，新買家睇樓約三個月，心儀買入一千萬元以下單位，可承做高成數按揭，最終以960萬元購入上述物業，呎價14,328元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣2座高層B室，實用面積約450方呎，業主累減1,000元，區內租客遂便決定以1萬元即睇即租，呎租約22.2元。

●中原曾慧敬指，屯門居屋置樂花園7座高層F室，實用面積約584方呎，三房間隔，享山景，自由市場叫價570萬元，經議價後以556萬元成交，呎價約9,521元，新買家為同區換樓客，由兩房轉三房單位。

●祥益黃慶德透露，屯門新屯門中心7座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，日前獲區外換樓客垂青，新買家早前成功沽出原本居住的單位套現後，再度入市換樓，獲減價42萬元，以608萬並一筆過付款購入上址作自用，呎價約13,363元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣曉峰園2座中高層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，新近以758萬元沽出，呎價約13,883元，原業主於2009年5月以約230萬元購入，持貨約12年帳面獲利528萬元，物業升值約2.3倍。

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