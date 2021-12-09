【深度解構】人行政策急轉彎　料配合國策抗霸權

中美金融戰愈演愈烈，疊加內地房地產及經濟放緩，有美媒報道指出，中央正促請金融部門集中力量應對挑戰。負責紀律把關的中紀委最近幾周巡視了中國人民銀行總部，據悉，檢查人員向有關部門查詢及審查文件，並傳遞異常嚴厲的資訊，就是不會接受任何有關央行獨立性的言論，央行就像政府的任何其他部門一樣，要聽從指揮、嚴守政策紀律。事實上，在這番話被傳開的同時，人行已在貨幣和匯率政策上配合。

人行作為中國的央行，主宰着貨幣供應及人民幣匯價，配合國策是重中之重。早在中美貿易戰之初，美國前總統特朗普就埋怨擔當美國「央行」角色的聯儲局不配合，變相「放生」中國，可想而知央行的地位殊不簡單。美媒指出，包括人行在內的25家處於中國經濟核心的金融機構，正受中紀委檢視，行動早於秋季開始，當時中央政府認為對科技、娛樂和教育等行業監管不足，並需切實推動中國經濟減少過度依賴由債務驅使的房地產投資。

據悉，中紀委最近幾周訪問了位於北京市中心的人行總部，檢查的重點包括國家金融機構是否與私營公司過於親密，或就人行等監管機構而言，在抵禦私營公司帶來的風險方面是否存在疏忽，並下達要聽從中央指揮、嚴守政策紀律的命令。

報道指出，人行已在政治與政策之間做出了選擇，迹象來自本周初宣布，自12月15日起下調銀行存款準備金率（俗稱「降準」），釋放約1.2萬億元人民幣。回看10月，人行官員仍試圖消除市場對「放水」的預期，並對打擊房地產貸款的政策表示歡迎，因信貸寬鬆只會加劇投機泡沫。

當時人行主管的媒體發文指出，第三季經濟增速放緩主要是受疫情、汛情、部分工業原物料價格屢創新高、部分關鍵零組件短缺，及房地產融資環境趨緊等因素影響。對於這些問題，降準並非完全對症，且過度寬鬆或導致宏觀槓桿率過快上升等金融風險。然而數周後就轉軚「放水」，正好反映內地要應付來自美國及內部經濟下滑的挑戰。

除「降準」外，人行亦在人民幣匯價下工夫，表達不會讓人民幣升值過快的意願，宣布同為12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，即外匯存款準備金率由現時的7%提高至9%，為繼6月後再次上調。這政策是應對人民幣升值的手段之一，能減少銀行間持有的美元。在此行動前，有市場人士分析，人行近期所設定的每日人民幣定價匯率，與外媒分析師和交易員調查的估計落差為10月中以來最大，尤其在周四，人行的操作顯見中央警惕匯率快速升值，手法與2018年5月人民幣兌美元匯價升至最強勁位置後差不多。

與此同時，人行公布11月新增貸款約1.27萬億元（人民幣‧下同），大幅高於10月的8,262億元；社會融資規模增2.61萬億元，也高於10月的1.59萬億元。然而，11月廣義貨幣供應（M2）按年增8.5%，較10月的8.7%有所放緩，意味新增的貸款較多地用於還債而非投放在市場投資。按人行初步統計，企業債券淨融資4,104億元，按年多3,264億元；政府債券淨融資8,158億元，按年多4,158億元；住戶貸款增加7,337億元。上述統統意味人行正全力在貨幣政策上應對內外挑戰。