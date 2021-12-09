今年香港IPO規模料跌出三甲 想翻身全靠呢招...
2021年12月09日 21:57
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中美金融戰激化，本港新股首次公開招股(IPO)命運見顛簸，會計師行畢馬威中國料香港交易所(00388)今年跌出全球交易所集資規模三甲排名，更將其今年集資總額預測由原本不少於4,000億元降至3,560億元。美方似對中資企業仍「死咬不放」，市傳明日(10日)公開招股「截飛」的人工智能(AI)獨角獸商湯科技(00020)恐再「中箭」，遭美國財政部列入「中國軍工企業」黑名單。
畢馬威中國統計顯示，截至本月5日，本港新股集資額約393億美元(約3,065億港元)，去年全年約512億美元(約3,993億港元)，為全球第二。
該行香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀解釋，美國新股市場今年非常熾熱，而內地監管因素亦在第三季開始帶來影響，但本港並非首次跌出三甲排行榜。隨着整體經濟持續反彈，香港仍是新股上市地的熱門之選。該機構料本港全年集資規模將排名全球第4位，上市交易約110宗。今日有3隻新股齊掛牌，包括固生堂(02273)、凱萊英醫藥(06821)及北海康成(01228)，但僅固生堂暗盤收市做好。
明年香港新股的預測同樣保守，畢馬威中國料集資額介乎4,000億至4,500億元，上市宗數則約100至120宗。資本市場諮詢組合夥人劉大昌提到，目前逾180家企業的申請正在處理中，但預計最後並非所有企業都成功上市。因近月新經濟企業因監管風險估值下跌，同時市況波動亦影響企業上市意欲，相信企業會等待更好時機上市。
中企在外一片風聲鶴唳，據外媒，美國財政部擬於美國時間周五將商湯科技列入「中國軍工企業」黑名單。一旦噩耗成真，意味美國投資者不能投資商湯，「待遇」與華為及中芯國際(00981)等看齊。商湯招股孖展「截飛」，僅錄逾4倍超購。
瑞信大中華區首席投資總監邵志銘提醒投資者應減持美國掛牌的中概股，應做好對沖，若有在香港掛牌者，可轉倉至港股。
事實上，中方對香港鞏固國際金融中心地位深表支持。中國證監會國際部主任申兵指出，當局對中企境外上市持開放態度，會進一步推動中港兩地資本市場深化合作，助力香港融入國家發展大局，包括完善境外發行上市監管制度規則。
因此，市場仍憧憬中概股「退美潮」或有利本港新股市場。劉大昌預期未來中企赴美上市的審查將收緊，若中企考慮轉移上市地，相信對香港新股市場的拉動作用會較大。聯交所明年將放寬第二上市的條件，朱雅儀料未來將有20至30家、符合條件公司來港第二上市的可能。
眼見美國去年上市的特殊目的收購公司(SPAC)急增，新加坡及香港均積極為推行SPAC上市制度鋪路，香港所建議的SPAC框架只接受「專業投資者」，對IPO保薦人需作盡職審查。特許金融分析師(CFA)協會亞太區董事總經理連伯樂認為，制度框架對披露要求仍嫌不足，股份的稀釋上限亦太緊，更關鍵是獨立董事的角色缺乏討論，強制上市後私募投資(PIPE)須佔新公司預期市值的至少25%，有可能窒礙SPAC在港發展。