發展商貼市開價 上環新盤折實呎價2.87萬
2021年12月09日 22:05
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新盤競爭激烈，發展商採取貼市價策略開價。上環新盤公布首張價單，以折實平均呎價28,780元推出50伙，開放式單位入場費約542.3萬元起。同時，元朗站全新大盤已獲批預售，預料聖誕期間開售。至於將於周六作首輪銷售的牛頭角新盤，最終接獲近1,500票，超額認購近14倍。
●CAINE HILL首張價單50伙 折實平均呎價為28,780元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL公布首張價單。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，首張價單涉及50伙，扣除3%付款折扣後，折實售價由約542.3萬港元起，呎價由26,572元起。他續稱，項目銷售安排最快將於下周公佈，料最快月內作首輪推售。
據價單顯示，首張價單戶型涵蓋開放式至一房戶，當中包括一房佔39伙，以及開放式佔11伙。首張價單折實平均呎價為28,780元。按折實價計，50伙當中有11伙售價低於600萬元。
入場單位為6樓F室，實用面積190方呎，以折實售價計，呎價約28,544元。今批售價最高的單位為20樓D室一房，實用面積285方呎，折實呎價30,492元。
而呎價最低的單位為6樓H室一房，實用面積277方呎，折實售價約736萬元。至於18樓F室開放式戶則是首批最高呎價的單位，實用面積190方呎，折實售價約584.4萬元。
●元朗The YOHO Hub 預料聖誕期間開售
備受市場關注的全新大盤推售在即，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆稱，集團旗下的港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub，已獲批預售樓花同意書，將於24小時內上樓書，正部署下周開價及開放示範單位予公眾參觀，預料聖誕節前後開售。
戶型分布方面，該公司代理總經理陳漢麟表示，一房單位有128個，實用面積介乎317方呎至352方呎，佔整體約12%。二房單位有339個，實用面積介乎434方呎至494方呎，佔整體約33%。三房單位有329個，實用面積介乎510方呎至872方呎，佔整體約32%。四房單位有234個，實用面積介乎927方呎至1,182方呎，佔整體約23%。
雷霆稱，The YOHO Hub屬YOHO系列壓軸項目，談及YOHO系列的發展歷史，亦勾起了過去的回憶，猶記得三十年前與同事去元朗視察地盤的畫面，當時元朗不少地方仍是黃土與農地。
他續指，由1993年開始策劃新元朗中心至今，經歷兩個主要里程，包括西鐵通車，讓元朗區與市區連接更加方便，第二個里程則是北部都會區的規劃，相信會為YOHO都會圈創造更大價值。
●皓日累計接獲近1,500票 超額近14倍
恒隆地產（00101）牛頭角皓日將於周六(11日)展開首輪銷售，項目已於今日(9日)下午8時截票。據悉，該盤最終接獲近1,500張入票，按首輪即將發售100伙計，超額認購近14倍。收票分佈方面，一房佔逾四房、兩房佔近五成、三房佔逾一成。
●兩盤明日合共發售353伙
由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，明日(10日)開售136個單位，包括以價單形式出售77伙，並透過招標出售59伙。
另一邊廂，中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，亦於明日發售217伙，當中201伙以價單形式出售，其餘16伙將招標出售。
●海茵莊園或下周公布新一輪銷售安排
九龍建業(00034)市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳透露，旗下將軍澳海茵莊園至今已累售418伙，套現約25億元，有機會於下周公布新一輪銷售安排。
為配合新一輪銷售部署，該盤與利嘉閣地產合作，為買家提供全新的聖誕置業優惠。利嘉閣地產董事徐志華表示，由即日起至12月31日，首10名透過利嘉閣地產購入項目單位的買家，即可獲贈遊輪假期住宿套票，優惠總值約4萬元，名額10個，優惠先到先得。
●啟德GRANDE MONACO複式5,299.2萬元沽
新盤市場氣氛熱鬧，會德豐旗下啟德GRANDE MONACO今日(9日)透過招標沽出一個複式單位。該單位位於低座B座3樓、5樓及天台的A室，實用面積1,656方呎，附130方呎平台、623方呎天台。單位下層為客廳及飯廳，連接戶外平台，內置樓梯通往上層，上層則設有4間睡房。該複式單位以5,299.2萬元成交，實用呎價為32,000元。
●沙田星凱‧堤岸累售823伙
沙田區內新盤有新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，旗下沙田星凱‧堤岸累售823伙，套現約82億元，項目近日開始拆棚，於明年農曆新年將開放新的示範單位。
●百利保3個項目正進行收購中
百利保(00617)執行董事兼首席營運官范統表示，集團明年主力推售沙田九肚富豪·山峯分層單位，另有3個住宅項目正進行收購中，料最快2024年推出。
●瓏珀山三房1,892萬沽
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，今日(9日)透過招標沽出1個三房戶。該單位為Queen Tower 2的11樓B室，實用面積974方呎，屬三房間隔，以1,892萬元成交，呎價約19,425元。
●白石角嘉熙四房1,668萬沽
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙新近沽出1個四房單位，新成交的單位為1座11樓A室，實用面積1,066方呎，以1,668萬元成交，實用呎價約15,647元。
●旺角尚璽開放式戶543萬沽 全盤76伙售罄
據一手銷售網資料，旺角大角咀道單幢項目尚璽，新近沽出該盤後一伙。新成交單位為25樓A室，實用面積193方呎，採開放式間隔，以543.4萬元成交，呎價約28,155元。據悉，尚璽全盤76伙已經全數沽清。
●柏傲莊III再增3宗取消交易個案 累計達116宗
據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再新增3宗取消交易個案，累計同類個案已達116宗。當中，項目8A座43樓D室，實用面積1,022方呎，屬四房間隔，曾於今年6月以2,433.1萬元沽出，當時呎價為23,807元，惟成交現時已經終止。