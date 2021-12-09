發展商貼市開價　上環新盤折實呎價2.87萬

新盤競爭激烈，發展商採取貼市價策略開價。上環新盤公布首張價單，以折實平均呎價28,780元推出50伙，開放式單位入場費約542.3萬元起。同時，元朗站全新大盤已獲批預售，預料聖誕期間開售。至於將於周六作首輪銷售的牛頭角新盤，最終接獲近1,500票，超額認購近14倍。

●CAINE HILL首張價單50伙 折實平均呎價為28,780元

據價單顯示，首張價單戶型涵蓋開放式至一房戶，當中包括一房佔39伙，以及開放式佔11伙。首張價單折實平均呎價為28,780元。按折實價計，50伙當中有11伙售價低於600萬元。

入場單位為6樓F室，實用面積190方呎，以折實售價計，呎價約28,544元。今批售價最高的單位為20樓D室一房，實用面積285方呎，折實呎價30,492元。

而呎價最低的單位為6樓H室一房，實用面積277方呎，折實售價約736萬元。至於18樓F室開放式戶則是首批最高呎價的單位，實用面積190方呎，折實售價約584.4萬元。

●元朗The YOHO Hub 預料聖誕期間開售

戶型分布方面，該公司代理總經理陳漢麟表示，一房單位有128個，實用面積介乎317方呎至352方呎，佔整體約12%。二房單位有339個，實用面積介乎434方呎至494方呎，佔整體約33%。三房單位有329個，實用面積介乎510方呎至872方呎，佔整體約32%。四房單位有234個，實用面積介乎927方呎至1,182方呎，佔整體約23%。

雷霆稱，The YOHO Hub屬YOHO系列壓軸項目，談及YOHO系列的發展歷史，亦勾起了過去的回憶，猶記得三十年前與同事去元朗視察地盤的畫面，當時元朗不少地方仍是黃土與農地。

他續指，由1993年開始策劃新元朗中心至今，經歷兩個主要里程，包括西鐵通車，讓元朗區與市區連接更加方便，第二個里程則是北部都會區的規劃，相信會為YOHO都會圈創造更大價值。

●皓日累計接獲近1,500票 超額近14倍

恒隆地產（00101）牛頭角皓日將於周六(11日)展開首輪銷售，項目已於今日(9日)下午8時截票。據悉，該盤最終接獲近1,500張入票，按首輪即將發售100伙計，超額認購近14倍。收票分佈方面，一房佔逾四房、兩房佔近五成、三房佔逾一成。

●兩盤明日合共發售353伙

●海茵莊園或下周公布新一輪銷售安排

為配合新一輪銷售部署，該盤與利嘉閣地產合作，為買家提供全新的聖誕置業優惠。利嘉閣地產董事徐志華表示，由即日起至12月31日，首10名透過利嘉閣地產購入項目單位的買家，即可獲贈遊輪假期住宿套票，優惠總值約4萬元，名額10個，優惠先到先得。

●啟德GRANDE MONACO複式5,299.2萬元沽

新盤市場氣氛熱鬧，會德豐旗下啟德GRANDE MONACO今日(9日)透過招標沽出一個複式單位。該單位位於低座B座3樓、5樓及天台的A室，實用面積1,656方呎，附130方呎平台、623方呎天台。單位下層為客廳及飯廳，連接戶外平台，內置樓梯通往上層，上層則設有4間睡房。該複式單位以5,299.2萬元成交，實用呎價為32,000元。

●沙田星凱‧堤岸累售823伙

沙田區內新盤有新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，旗下沙田星凱‧堤岸累售823伙，套現約82億元，項目近日開始拆棚，於明年農曆新年將開放新的示範單位。

●百利保3個項目正進行收購中

●瓏珀山三房1,892萬沽

●白石角嘉熙四房1,668萬沽

●旺角尚璽開放式戶543萬沽 全盤76伙售罄

據一手銷售網資料，旺角大角咀道單幢項目尚璽，新近沽出該盤後一伙。新成交單位為25樓A室，實用面積193方呎，採開放式間隔，以543.4萬元成交，呎價約28,155元。據悉，尚璽全盤76伙已經全數沽清。

●柏傲莊III再增3宗取消交易個案 累計達116宗