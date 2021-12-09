道指跌177點　GameStop挫逾5%

美國就業數據做好，惟美股連升三日後回吐，道指周四早段跌177點，至35,577點；標指跌18點，至4,683點；以科技股為主的納指跌67點，至15,719點。

美國上周首次申領失業救濟人數減少4.3萬人，至18.4萬人，創1969年以來新低，也好過市場預期；前周止持續申領人數則增加3.8萬人，至199.2萬人，多過預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,052點，跌101點，低水203點。

摩根大通預期，明年經濟將從疫情中全面復甦，有賴高疫苗接種率及新療法，標指在明年底料達到5,050點。該行表示，全球流動性將加快、消費強勁將會帶動經濟表現。惟同時警告，疫情帶來的經濟挑戰仍在明年持續，包括各中央銀行收緊貨幣政策、歐洲及亞洲之間的地緣政治角力、高通脹，及能源危機等，將為市場帶來不穩定性。

該行亦估計，美國10年期國債孳息率有望在明年底前升至2.5厘；紐約期油料上望每桶86美元，布蘭特期油則可達90美元。美國頁岩油商Pioneer Natural Resources更估計，石油行業產能投資不足將推升油價，未來數月更可能衝破每桶100美元。惟市場仍憂慮經濟復甦進展，紐約期油周四每桶跌1.49%；布蘭特期油則挫1.43%。

此外，美國銀行表示，經通脹調整後，標指成分股的實際盈利收益率(real earnings yield，即盈利除以股價，再減去通脹率)已跌至負2.9%，是2000年科網泡沫爆破以來首次進入負數區間。該行更警告，此前4次實際盈利收益率低於零時，均出現了熊市。

個股方面，遊戲零售商GameStop截至10月30日止第三財季收入按年增長29.05%至12.96億美元，勝預期；惟虧損擴大至1.05億美元；每股虧損1.39美元，拖累其股價跌5.42%。惟公司積極拓展電商業務並改善顧客服務，宣布在西雅圖、華盛頓、及波士頓等地設辦公室，以吸納當地科技人才。