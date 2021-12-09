【產經評論】金融戰關乎國運　華嚴監管防有失

最近，中國在金融領域作出多項部署，包括調節貨幣政策力度和全方位防止外匯流失，更有指主管紀律的中央部門巡視了中國人民銀行，檢視其抵禦私企風險的績效，並重申在政策紀律面前，人行並無例外，一舉一動須順從中央指揮。凡此種種，皆顯示當局在積極梳理金融體系的權力與資源，堵塞弊端，確保資源精準投放，政策高效執行，打好這場與美國爭霸的關鍵戰役！

自上月中美元首視像會面無助緩解兩國緊張氣氛後，美國連番出招制華，中國豈會無所作為？正全力推進在金融戰領域加緊布防，其一是時值美國通脹面臨失控，聯儲局準備收水之際，中國宣布「降準」釋放逾萬億元人民幣，一反過往具默契的協作模式，勢令美國控制通脹難度增加。其次是着手打擊內地非法開賭及澳門博彩業貴賓廳業務，堵塞造成外匯流失的渠道，並在人民幣匯率近日創逾3年新高下，宣布繼今年6月後，再次上調金融機構外匯存款準備金率，以減少美元結匯額度，一定程度緩解人民幣升值壓力，確保出口競爭力。

另一重大舉措乃由專責紀律的中紀委巡視包括人行等多個金融機關。據報當局要檢討人行在內房債務及科技企業壟斷等事件的績效，並清楚傳遞中央不容忍任何有關央行獨立性的言論，強調要聽從指揮，語調之嚴為前所未有。

誠然，要打好中美金融戰這場大仗、硬仗和惡仗，一支思想統一、作風硬朗、紀律嚴明的金融隊伍是不可或缺的。人行既擔當央行功能，得絕對配合國家安全戰略，精準投放資源，確保政策到位，屬高規格的備戰狀態！

歷史學家有所謂「修昔底德陷阱」，大意是新崛起的大國必然要挑戰現存的大國，後者也必然會回應這種威脅，意味戰爭無可避免。如今中美爭霸，正正就是兩大主角，到底會否演變成一場熱戰尚未可知，但在貿易、金融、科技等領域的戰役已紛紛展開。在金融領域，客觀事實是中國的金融發展相對落後於美國，更何況美國已坐享數十年金融霸權。中國要應對，得充分發揮體制優勢、並在金融創新等方面領先，再透過深化改革開放，充分發揮中國金融市場潛力，始有望成功破局，擺脫上世紀日本和前蘇聯的厄運。

在這個過程中，任何失誤足以毀掉整個大局，被美國金融霸權吞噬。故見中國如今在金融領域朝「戰爭」模式的規劃推進，投資者且別輕視每個環節，得站得高，看得遠，掌握世界百年變局，才能安身立命。