美股周四反覆偏軟　納指挫269點

投資者觀望美國11月通脹數據，美國股市周四(9日)反覆偏軟。道指收報35,754點，跌少於1點；標指收報4,667點，跌33點或0.72%；納指收報15,517點，跌269點或1.71%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少4.3萬人，至18.4萬人，創1969年以來新低，也好過市場預期；前周止持續申領人數則增加3.8萬人，至199.2萬人，多過預期。

美國周五(10日)將公布11月消費者物價指數(CPI)，該指數為近期市場關注的數據，因為其反映通脹情況，並且是聯儲局貨幣政策的重要參考指標。市場預期美國11月CPI年增率恐升至6.4%，進一步高於10月份時6.2%的31年以來最大增幅。

摩根大通預期，明年經濟將從疫情中全面復甦，有賴高疫苗接種率及新療法，標指在明年底料達到5,050點。該行表示，全球流動性將加快、消費強勁將會帶動經濟表現。惟同時警告，疫情帶來的經濟挑戰仍在明年持續，包括各中央銀行收緊貨幣政策、歐洲及亞洲之間的地緣政治角力、高通脹，及能源危機等，將為市場帶來不穩定性。

該行亦估計，美國10年期國債孳息率有望在明年底前升至2.5厘；紐約期油料上望每桶86美元，布蘭特期油則可達90美元。美國頁岩油商Pioneer Natural Resources更估計，石油行業產能投資不足將推升油價，未來數月更可能衝破每桶100美元。

此外，美國銀行表示，經通脹調整後，標指成分股的實際盈利收益率(real earnings yield，即盈利除以股價，再減去通脹率)已跌至負2.9%，是2000年科網泡沫爆破以來首次進入負數區間。該行更警告，此前4次實際盈利收益率低於零時，均出現了熊市。