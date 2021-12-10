納指跌1.7%　比特幣挫逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.21；港匯見7.7964；離岸人民幣(CNH)報6.3741；美元兌日圓處113.41；歐元企1.1294，英鎊報1.3222。金價處1,776.04美元。布油報74.04美元，紐油處70.69美元。比特幣跌4.7%，報4.81萬美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水170點。

●道指收報35,754點，跌少於1點；標指收報4,667點，跌33點或0.72%；納指收報15,517點，跌269點或1.71%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少4.3萬人，至18.4萬人，創1969年以來新低，也好過市場預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,016點，跌238點或0.99%。

●即月恒生指數夜期收報24,099點，跌54點，低水156點，成交18,686張。

●軟件公司Adobe數據顯示，美國網上零售價格11月份按年上漲3.5%，創自2014年有紀錄以來的最大漲幅，而且是連續18個月上漲，反映出美國整體通脹正在升溫。

●外媒引述知情官員透露，歐洲央行正在研究是否調整緊急債券購買計劃的再投資，以幫助各成員國渡過未來的市場動盪。

●紐約1月期油收報每桶70.94美元，跌1.42美元或1.96%；布蘭特2月期油收報每桶74.42美元，跌1.4美元或1.84%。

●紐約2月期金收報每安士1,776.7美元，跌0.5%。

●英國富時100指數收報7,321點，跌15點或0.22%；法國CAC指數收報7,008點，跌6點或0.09%；德國DAX指數收報15,639點，跌47點或0.3%。

●美國10月批發庫存修訂至增長2.3%，高於市場預期；批發銷售增長2.2%，亦高於市場預期。

●新股雍禾醫療錄超額認購約159倍，以每股15.8港元定價，認購1手中籤率15%，最少申請16手才穩獲1手。