3位港人1位用「富途牛牛」　拆解富途爆紅之謎！

「金魚缸」秒秒鐘幾百萬上落，所以對股民而言，鎖定「快、狠、準」的落盤工具乃「贏到開巷」的關鍵。紅爆網絡的券商富途近日公布了第3季業績，本港用戶數目高達222萬人，以全港748萬的人口計，亦即每3位港人就有1位用「富途牛牛」，比例之高反映炒股方式愈趨先進。

「富途牛牛」近年竄紅的原因眾多，隨着網上股票交易興起，股民「撳個掣」就可以親自操盤，改寫一眾師奶、大叔在銀行及證券行邊看股票報價、邊聊天的情景，加上經紀及人手落盤等行業式微，造就主力提供金融科技服務的富途突圍而出，集團更強調以「用戶體驗」為先，超過70%員工從事開發工作，比例遠較一般金融機構高，所以成功顛覆證券市場生態，獲取客人認同。

事實上，持續了兩年的疫情催生了在家工作(WFH)的嶄新生活模式，亦加速股民投奔線上交易平台在家炒股。富途最新業績更提及，截止今年第3季止，公司有資產客戶遠較2019年底疫情爆發前大升4.89倍至116.7萬人；香港客戶數目亦連續6季增長逾1倍，當中20至29歲年齡層客戶滲透率更超過20%，換言之每5個年輕人就有1個使用，受歡迎程度可見一斑。

平台亦提供市場罕見的「統一購買力」功能，讓客戶毋須兌換外匯，以同一貨幣投資其他市場，另一「股票收益計劃」功能則方便用戶借出自己股票倉位賺取利息，開創行業先河。

不過，要數「富途牛牛」App最入屋的功能，就非交流聊天室「牛牛圈」莫屬，連帶「Strong Hold(SH)」等新興炒股詞彙響徹全城，為散戶帶來更多樂趣。事實上，富途香港用户的忠誠度非常強勁，在「富途牛牛」App的日均使用時長更達33分鐘，日均有多達35萬名香港用户活躍於「牛牛圈」，產生超過10萬則用戶生成內容(User Generated Content)，以活躍用戶及UGC內容量計，牛牛更成為香港第2大活躍論壇，可見集投資兼社交於一身的應用程式成為大趨勢。

除了「牛牛圈」，其可愛討喜招牌「富途牛牛」標誌亦深入民心，無論3歲定80都記得這隻牛，而且周邊產品「一牛難求」，不少用戶表示要每日完成任務儲分，還要捕住紀念品上架秒殺，才有機會換得心頭好，商業策略遠較其他財經應用程式出色。