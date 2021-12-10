將軍澳海茵莊園生活配套大檢閱

將軍澳居住環境同質素不斷提升，當中日出康城一帶，無論衣、食、住、行更令人耳目一新，近年就成為了年輕中產一族的聚居地。

由九龍建業發展的新盤海茵莊園，正正坐落將軍澳石角路1號，項目由2座大樓組成，一共提供1,556伙，主打細單位，戶型涵蓋開放式至三房戶，標準戶共1,509伙，實用面積由203至428方呎，提供開放式戶、一房及兩房連儲物房三種戶型，一律配開放式廚房；特色單位則有47伙，實用面積由183至866方呎，涵蓋開放式至三房戶型。事實上，開放式單位是區內唯一的供應，而兩房半開則亦是區內少見。值得一題是所有單位均享有極高樓底約3.5米，開揚之餘，亦適合「垂直空間」設計，自製閣樓可塑性甚高。

至於消閒活動，海茵莊園自設度假式概念會所The Manor及Manor Garden，整個會所佔地約5萬方呎，室內外共設有10多項設施，包括大型私人宴會廳、25米長園林戶外泳池、室內籃球場、羽毛球場、乒乓球場、健身室及瑜伽室等。另外，更有餐飲服務提供，放假、放工想Chill一Chill稱得上唾手可得。

海茵莊園的生活配套齊全，單是交通一環就可以投下信心一票，樓盤距離港鐵康城站僅一街之隔，步行約7至10分鐘便到達，自然享盡鐵路優勢，20分鐘內便可到達港島東及九龍東等核心商業區。另外，將軍澳將有兩大基建落成，包括將軍澳-藍田隧道，及連接環保大道的跨灣大橋，大大紓緩將軍澳隧道壓力，出入倍加快捷、方便。

而日常購物亦不假外求，由海茵莊園前往全新大型商場「The LOHAS 康城」僅7至8分鐘步程，商場佔地達48萬方呎，集飲食、購物、娛樂於一身。想有更多選擇，亦可搭一個鐵路站，或花5至10分鐘車程，前往將車澳市中心一帶商場，將軍澳廣場、將軍澳中心、Popcorn、新都城中心等任君選擇。