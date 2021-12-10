【高盛推介】資金趁阿里巴巴回調部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(9日)反彈升約2.3%，周五(10日)早段受壓下跌。早段低見121港元後跌幅收窄，現報123元，跌約0.3%。有報道指阿里巴巴近日成立全資子公司「元境生生」，內地媒體引述阿里內部人士透露，該子公司未來業務與元宇宙(Metaverse)相關，經營範圍包括軟件開發、計算機系統服務、演出經紀、互網訊息服務等。

觀察個股輪證資金流向，認購證於本周三(8日)錄得約1,360萬元資金流入後，周四資金轉向沽出。牛熊證方面，周四流入牛證的資金較集中在118元以上收回價的貼牛。熊證於周四獲資金轉向流入，有約40萬元，並較集中在140元收回區域的產品。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、行使價135元以下的低街貨產品中，槓桿最高。

阿里購14555，行使價141.98元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。

阿里牛57697，收回價116元，行使價114元，換股比率100，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛58083，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，新上市遠牛。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率4.0倍，近27元收回距離熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。