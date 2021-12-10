中銀保監：就保險資產管理公司管理規定公開徵求意見

為加強保險資產管理公司監管，更好防範金融風險，中國銀保監會起草了《保險資產管理公司管理規定(徵求意見稿)》，現向社會公開徵求意見。主要內容包括：1、新增公司治理專門章節；2、將風險管理作為專門章節；3、優化股權結構設計，落實國務院金融委擴大對外開放決策部署，對作為保險資管公司股東的境內外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比例上限；4、優化經營原則及相關要求；以及5、增補監管手段和違規約束。

●不限制外資保險公司在保險資管公司的持股比例上限

中銀保監有關部門負責人稱，一方面，全面貫徹落實國務院金融委辦公室對外發布的「取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%」舉措，《管理規定》不再限制外資保險公司持有保險資產管理公司股份的比例上限。另一方面，設置境內外股東統一適用的股東資質條件，不因境內外差異而作出區別對待，有助於更好吸引國際優秀保險公司和資產管理機構參與中國保險資產管理行業發展。

●保險資管公司應立足長期投資、穩健投資

該負責人又指，明確保險資產管理公司「以實現資產長期保值增值為目的」，立足長期投資、穩健投資。在股權結構設計上，適當降低保險公司股東總體持股比例上限，要求境內外保險公司合計持有保險資管公司的股份不得低於50%，在明確保險資管公司是保險資金核心管理人的同時，為吸引包括境外優秀保險公司和資管機構在內的各類股東提供空間。在業務範圍上，除受托管理保險資金外，豐富開展保險資管產品業務、受托管理其他中長期資金和合格投資者資金等的表述，促進多元化發展。